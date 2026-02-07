La Junta prevé que la presa de Montejaque empiece a verter agua con "normalidad"

La Junta de Andalucía prevé que la presa del Hundidero o Caballeros, en Montejaque , rebase, como otras de la comunidad, el punto de coronación y que vierta agua al sistema de cuevas de la zona antes de llegar al río Guadiaro, pero lo ve con "normalidad" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

Esta antigua presa, abandonada por filtraciones pero que ha acumulado gran cantidad de agua en estas borrascas y está en vigilancia extrema, preocupa a miles de vecinos de cuatro localidades de la Serranía de Ronda y la situación motivó el desalojo de 105 personas del núcleo de Estación de Benaoján este viernes.

Ante las dudas sobre su estabilidad, la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha explicado que siempre está controlada, y más en momentos de altas precipitaciones cuando se va llenando su vaso, y que desde el pasado martes se efectúa un seguimiento las 24 horas del día.

Ha añadido que se prevé que vierta agua al sistema de cuevas de la zona, "que sirve de laminación, contención y ralentización del caudal extra que va a caer al río Guadiaro", pero lo considera una situación de normalidad y recuerda que para eso están previstas estas infraestructuras.

Desalojos preventivos

Adelantándose a la posibilidad del vertido, se efectuaron los desalojos preventivos donde podía producirse la inundación, en Benaoján, primer municipio que tendría la llegada de ese agua, según Navarro, que precisa que ese "es el único riesgo previsto, que entra dentro de la normalidad".

Expertos en hidrogeología y agentes de la guardería fluvial y de Medio Ambiente controlan la crecida del Guadiaro, por lo que pide calma a la población.

Por otro lado, Navarro ha indicado que otro de los puntos de especial seguimiento es el territorio sobre el que se asientan los núcleos de Secadero (Casares) y San Martín del Tesorillo, en la provincia de Cádiz, debido a nuevas crecidas del río Guadiaro.

Puesto de mando en Casares

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Casares, el segundo desplegado por la Junta en la provincia, tomó este pasado viernes el mando de la emergencia en el municipio vecino por la cercanía y afección similar del temporal en cuanto inundaciones.

En ambas localidades se han desplegado operativos de emergencia dentro de los propios núcleos urbanos para garantizar la atención sanitaria y la seguridad, incluso en caso de corte de comunicaciones.

En Secadero se mantienen los desalojos preventivos realizados días atrás, mientras que en San Martín del Tesorillo está previsto ejecutar nuevos desalojos preventivos esta misma tarde, priorizando a personas vulnerables, que serán acogidas en un albergue provisional habilitado en el colegio de Secadero. En total serán unas 100 personas.

La delegada ha apuntado que, en cualquier caso, Casares ha habilitado en el colegio un albergue provisional con más de 200 plazas y ha destacado la colaboración y coordinación con todas las administraciones implicadas en la emergencia, especialmente los ayuntamientos que están sufriendo más directamente los efectos del temporal.

Ruidos y temblores

Sobre los ruidos y temblores que perciben vecinos de la zona, con vibraciones en sus viviendas, los expertos aseguran que "entran en la normalidad de un episodio de lluvias tan intensas y alargadas en el tiempo, los acuíferos se llenan a una velocidad y niveles que hacía décadas que no se llenaban y producen movimientos internos en cavidades de piedras calcáreas en el subsuelo".

"El agua lleva rocas que generan colisiones en las galerías y esos ruidos, según los técnicos que están sobre el terreno monitorizando. No se producían en España hace muchas décadas, pero los fenómenos meteorológicos hacía mucho tiempo que no se tenían con estas borrascas", ha añadido.

Entiende la incertidumbre e inquietud, pero quiere tranquilizar; explica que están pendientes ante posibles surgimientos de agua en viviendas de forma muy abrupta para su rápido desalojo y evitar el riesgo de inundación y ha destacado que "la situación está controlada".