El Secadero podría volver a quedarse aislado y montan un nuevo operativo de emergencia

El núcleo poblacional de El Secadero, en Casares, podría volver a quedarse aislado este sábado por la crecida del río Guadiaro debido a la borrasca Marta, por lo que se ha montado un operativo en el que participan la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos y sanitarios del 061.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de los desalojos preventivos de un centenar de personas de un núcleo cercano a El Secadero, San Martín del Tesorillo, perteneciente a Cádiz, al tratarse de "una zona muy comprometida por las inundaciones del Guadiaro".

Albergue provisional

Ante el posible aislamiento y riesgo para personas vulnerables que puedan tener una emergencia sanitaria en esa situación, se les desaloja para que tengan sus necesidades cubiertas en El Secadero, en un albergue provisional habilitado en un colegio con más de 200 plazas.

Se mantienen los desalojos efectuados el pasado miércoles en este núcleo en zonas donde se preveían inundaciones.

El aislamiento, además de por carretera, afectó a las comunicaciones a través de teléfono móvil.

Efectivos de Málaga

Un total de 19 efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local de Málaga capital se han desplazado a Casares tras ser requeridos por el servicio de Emergencias 112 para apoyar en las tareas requeridas como consecuencia del paso de las últimas borrascas.

Han ido con seis vehículos, incluida una Unidad de Coordinación Móvil, equipados con elementos para reforzar las comunicaciones y, en caso de que fuera necesario, ayudar a la evacuación de la población.

Esta ayuda se suma a los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital malagueña que trabajan en San Martín del Tesorillo y que se unen al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga desplegado para colaborar en la atención a las incidencias de la lluvia de los últimos días en el municipio.

La dotación desplazada está formada por una autobomba rural pesada, un vehículo ligero y un remolque con material de rescate en lámina de agua.