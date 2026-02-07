Torre de San Telmo y Bobby Logan: falta de comprensión lectora en el Ayuntamiento de Málaga

Aseguran los expertos que han analizado las intervenciones públicas de Donald Trump, que el presidente del país más poderoso del mundo maneja el vocabulario de un niño de 8 años. Además, en su haber tiene el nivel de lectura más bajo desde que hay registros presidenciales (desde 1929, nada menos).

Sin duda, no hay que descartar que la mula Francis le supere en riqueza idiomática; pero no se crean que en Málaga podemos presumir de campeones de comprensión lectora.

Las obras de los apartamentos turísticos tienen lugar en la calle Torre de San Telmo. / A.V.

Sin ir más lejos, estos días se está ejecutando, en la parte alta del Cerro de San Telmo, en Pedregalejo, una promoción de 22 apartamentos turísticos que parece responder a que, algún responsable con mando en plaza en la Gerencia Municipal de Urbanismo, no entendió excesivamente bien el español escrito.

La historia es la siguiente: en el PGOU actual, el de 2011, esta zona en concreto cuenta con su particular ficha urbanística, con unas indicaciones de lo que se debería hacer ahí, fruto -se supone- de los trabajos previos y reflexiones de técnicos de Urbanismo.

Lo que la ficha pedía que se hiciera en las zonas ya edificadas de este barrio de casas mata era lo siguiente:«La mínima intervención posible que permita la conservación del ambiente y la edificación existente, planteando únicamente las actuaciones indispensables».

Extracto del plan urbanístico de la Torre de San Telmo. / La Opinión

Como ven, el texto no está en búlgaro y hasta Donald Trump lo entendería, de estar en inglés. Esto no ha sido óbice para que, una cadena de responsables de la GMU haya caído en el pozo de la incomprensión lectora, al autorizar una intervención que pasa olímpicamete de su propio PGOU.

Lope de Vega-Bobby Logan

De paso, el Ayuntamiento tiene el detalle de aumentar la presión turística en uno de los barrios donde más gente joven está haciendo las maletas, por los precios imposibles de la vivienda, sin olvidar que, gracias a la acrisolada inacción municipal, Málaga es, por derecho, la Ciudad del Paraíso de los Pisos Turísticos.

Dirigentes vecinales de Pedregalejo en 2010, delante del antiguo cine Lope de Vega, luego discoteca Bobby Logan. / G. Torres

Pero la presión turística, de la mano de la incomprensión lectora, continúa con brío en Málaga Este. Como esta semana informó La Opinión, el Consistorio abre la puerta a derribar el antiguo cine Lope de Vega y luego discoteca Bobby Logan. Iría un hotel.

Extracto de la ficha urbanística del entorno de la antigua discoteca Bobby Logan. / La Opinión

Nuestros munícipes han debido de leer su ficha urbanística al revés, pues de lo primero que habla es de la «recuperación del edificio». El lema de este Ayuntamiento tan bravío salta a la vista: menos lecturas y más ladrillo.