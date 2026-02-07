Crónicas de la ciudad
Torre de San Telmo y Bobby Logan: falta de comprensión lectora en el Ayuntamiento de Málaga
Los 22 apartamentos turísticos que se gestan en la parte alta del Cerro de San Telmo y la probable demolición del antiguo cine Lope de Vega-discoteca Bobby Logan ignoran las indicaciones de sus respectivas fichas urbanísticas
Aseguran los expertos que han analizado las intervenciones públicas de Donald Trump, que el presidente del país más poderoso del mundo maneja el vocabulario de un niño de 8 años. Además, en su haber tiene el nivel de lectura más bajo desde que hay registros presidenciales (desde 1929, nada menos).
Sin duda, no hay que descartar que la mula Francis le supere en riqueza idiomática; pero no se crean que en Málaga podemos presumir de campeones de comprensión lectora.
Sin ir más lejos, estos días se está ejecutando, en la parte alta del Cerro de San Telmo, en Pedregalejo, una promoción de 22 apartamentos turísticos que parece responder a que, algún responsable con mando en plaza en la Gerencia Municipal de Urbanismo, no entendió excesivamente bien el español escrito.
La historia es la siguiente: en el PGOU actual, el de 2011, esta zona en concreto cuenta con su particular ficha urbanística, con unas indicaciones de lo que se debería hacer ahí, fruto -se supone- de los trabajos previos y reflexiones de técnicos de Urbanismo.
Lo que la ficha pedía que se hiciera en las zonas ya edificadas de este barrio de casas mata era lo siguiente:«La mínima intervención posible que permita la conservación del ambiente y la edificación existente, planteando únicamente las actuaciones indispensables».
Como ven, el texto no está en búlgaro y hasta Donald Trump lo entendería, de estar en inglés. Esto no ha sido óbice para que, una cadena de responsables de la GMU haya caído en el pozo de la incomprensión lectora, al autorizar una intervención que pasa olímpicamete de su propio PGOU.
Lope de Vega-Bobby Logan
De paso, el Ayuntamiento tiene el detalle de aumentar la presión turística en uno de los barrios donde más gente joven está haciendo las maletas, por los precios imposibles de la vivienda, sin olvidar que, gracias a la acrisolada inacción municipal, Málaga es, por derecho, la Ciudad del Paraíso de los Pisos Turísticos.
Pero la presión turística, de la mano de la incomprensión lectora, continúa con brío en Málaga Este. Como esta semana informó La Opinión, el Consistorio abre la puerta a derribar el antiguo cine Lope de Vega y luego discoteca Bobby Logan. Iría un hotel.
Nuestros munícipes han debido de leer su ficha urbanística al revés, pues de lo primero que habla es de la «recuperación del edificio». El lema de este Ayuntamiento tan bravío salta a la vista: menos lecturas y más ladrillo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika