Andalucía consolida el teletrabajo: ya lo practica uno de cada siete ocupados

Fue el año 2020, marcado por la pandemia de la Covid-19, el que cambió de manera radical la forma de trabajar de millones de personas. El confinamiento obligó a trasladar los puestos de trabajo a casa y nació así el teletrabajo. Un nuevo modelo de trabajo, generalizado ya en gran parte del mundo. Andalucía no fue una excepción. Casi seis años después, el trabajo en remoto se ha consolidado como parte del día a día, aunque su implantación sigue siendo limitada en comparación con otros territorios.

Según los últimos datos que maneja el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), de las 3.263.942 personas ocupadas en Andalucía, solo el 13,65 % teletrabaja. Esto supone que aproximadamente 445.528 personas desarrollan su actividad laboral total o parcialmente desde casa. Una cifra que, pese a reflejar una clara evolución al alza, continúa siendo reducida si se compara con la media de otras comunidades autónomas y con países europeos pioneros en esta modalidad.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, alrededor del 22 % de la población ocupada trabaja de forma remota, mientras que en países como Países Bajos, considerados referentes europeos, más del 50 % de los trabajadores utiliza el teletrabajo como fórmula habitual u ocasional para desarrollar su empleo.

Por otro lado, los que podrían pero no lo hacen. El 13,93 % de los andaluces declara que su trabajo podría realizarse en remoto, pero no ha teletrabajado. Además, el 15 % asegura que su puesto permitiría teletrabajar de forma total y aun así no lo hace, mientras que el 12,57 % de los empleados sí trabaja únicamente en modalidad de teletrabajo. Por el contrario, el 72,42 % de los ocupados en Andalucía afirma que no puede teletrabajar debido a la naturaleza de su empleo.

Atendiendo al sexo, el 14,5 % de los hombres ocupados ha teletrabajado frente al 12,7 % de las mujeres. En cuanto a quienes no han teletrabajado pese a poder hacerlo, representan el 13,9 %, una cifra que se sitúa 2,2 puntos por debajo de la media nacional.

La evolución es clara si se compara con ejercicios anteriores. En 2023, Andalucía contaba con 3.251.064 personas ocupadas, de las cuales solo el 8,77 % teletrabajaba. Esto equivalía a aproximadamente 285.717 personas, lo que demuestra que en apenas un año el teletrabajo ha experimentado un crecimiento significativo y se ha ido normalizando en el mercado laboral andaluz.

El impacto del teletrabajo también se deja sentir en el territorio. La comunidad combina grandes núcleos urbanos con pequeños municipios: el 30 % de los trabajadores vive en municipios de más de 20.000 habitantes, lo que supone 2.246.569 andaluces, mientras que cerca de un millón de personas reside en localidades de menos de 20.000 habitantes. En este contexto, han surgido iniciativas para atraer a trabajadores en remoto, como algunos pueblos de la provincia de Málaga, entre ellos Benarrabá, que se promocionan como destinos para nómadas digitales.

Inteligencia Artificial

La digitalización va más allá del teletrabajo. La Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares, correspondiente a 2025, revela que uno de cada tres andaluces ya utiliza Inteligencia Artificial. En concreto, el 33,8 % de las personas de entre 16 y 74 años ha usado alguna herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (IA). Por sexo, el 35,7 % de los hombres emplea estas herramientas frente al 31,8 % de las mujeres.

La edad sigue siendo un factor determinante en el uso de la tecnología. Solo el 37,5 % de las personas mayores de 74 años ha utilizado Internet en los tres últimos meses, una cifra 7,5 puntos inferior a la media nacional. De ellas, el 35,2 % se conecta al menos una vez a la semana y el 21,3 % lo hace diariamente.

En conjunto, los datos del IECA reflejan una consolidación progresiva del teletrabajo y del uso de tecnologías digitales en Andalucía, aunque también evidencian que la comunidad aún tiene margen de mejora para acercarse a los niveles de otras regiones y países europeos más avanzados en este ámbito.