El tren de borrascas deja más de 1.000 emergencias en Málaga

La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya a 10.613 incidencias, de la que más de un millar (1.066) corresponden a la provincia de Málaga; mientras que la cifra de personas desalojadas sigue superando las 11.000, según el primer balance de este domingo

Es la provincia de Cádiz la que concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás, se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481), según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), según información facilitada por la Junta de Andalucía .

Esta pasada madrugada se han contabilizado una veintena de incidentes (24) en Andalucía, que se suman a los 958 coordinados ayer sábado desde las salas del 112, principalmente por desprendimientos y deslizamientos de tierra, inundaciones e incidencias en la red de carreteras, que mantienen cortadas 14 carreteras en la provincia.

Terremotos y carreteras cortadas

Durante la pasada noche y madrugada han seguido produciéndose terremotos con epicentro en la Serranía de Ronda y zonas próximas de Cádiz. A destacar un terremoto con epicentro en Cortes de la Frontera, a las 2.43 horas, magnitud 3,7, superficial e Intensidad III, sentido en la zona. Y también otro en Gaucín, una zona muy activa con estos temporales, a las 10.22 horas. En este caso el seísmo ha sido de magnitud 2.8, un día después de que ocurriera lo mismo con otro de magnitud 3.0.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa que, hasta las 8:00 horas, hay en Andalucía un total de 216 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación (119 vías), desprendimientos (53) y daños en el firme (31).

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 53 vías cerradas a la circulación, seguida de Córdoba con 30, Jaén y Sevilla, ambas con 22 cada una, Málaga con 14, Granada con siete y Huelva con dos. En Almería no hay ninguna afectación en la red viaria.

A la docena de carreteras cortadas en todas las comarcas por inundaciones y derrumbamientos desde el martes y miércoles, se suman este fin de semana otras carreteras que sufren daños catastróficos, como es el caso de la principal vía que conecta la Serranía de Ronda con la provincia sevillana y gaditana, la carretera de A-374, que une Algodonales y Ronda. La carretera autonómica ha quedado cortada al tráfico sábado tarde desde el 0 al 12 por daños en la vía por un deslizamiento de tierra que se ha llevado gran parte del firme de la vía.

Daños en la A-374, que une Algodonales y Ronda. / L.O.

Agua no potable

Otra de las consecuencias que están teniendo este tren de borrascas es la afectación a las redes de abastecimiento de agua de varios pueblos de la Serranía de Ronda y Valle del Genal. Este fin de semana, los ayuntamiento de Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar han comunicado a sus vecinos la prohibición del consumo de agua del grifo por su "turbidez". Problemas en la red que también se han repetido en Igualeja, Serrato, Benaoján o Cartajima, que también han restringido el uso del agua potable.

Desalojos en Benaoján

Alrededor de 230 vecinos de Benaoján fueron desalojados este fin de semana de zonas inundables debido a los efectos de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', según ha indicado fuentes de la Guardia Civil. El Ayuntamiento ha confirmado el desalojo del núcleo poblacional de Estación de Benaoján por las condiciones meteorológicas y por temor al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque. "Los desalojos que se han llevado a cabo ha sido por prevenir, pero en todo momento la situación ha estado y sigue controlada", asegura el alcalde del municipio, Guillermo Becerra.

Los desalojados que no han podido encontrar alojamiento en casas de familiares o amigos se han desplazado hasta el polideportivo El Fuerte de Ronda, donde se ha habilitado este espacio.

Imágenes del polideportivo El Fuerte en Ronda donde se encuentran los desalojados de la Estación de Benaoján / Francisco J. Olmo (EP)

Los embalses de Málaga ganan 100 hectómetros en una semana

Las borrascas de estos últimos días, Leonardo y Marta, no han dejado de reimpulsar los aforos de los pantanos malagueños. Los siete embalses de la provincia cerraban este sábado, de media, a más del 82% de su capacidad total. Rozaban en el acumulado total la barrera de los 500 hectómetros cúbicos, algo que no ocurría desde un 2013 que también fue extraordinariamente en lluvias.

Estado de los embalses en Málaga

Rescatados en un camping de Huelva

Entre las incidencias más destacadas de anoche está el aviso por la inundación de un camping en Isla Cristina (Huelva) que, tras haberse roto un muro de contención, dejó atrapadas a varias personas en sus caravanas. En total, se rescató a 13 personas afectadas por la subida del barranco La Chirina cuyos bungalós o autocaravanas se vieron rodeados de agua, y que fueron realojadas en otros bungalós de la zona alta del complejo, que no se vio afectada. Ninguna de estas personas requirió asistencia sanitaria.

También se llevó a cabo la asistencia sanitaria a una joven de 18 años con síntomas de ahogamiento que tuvo que ser asistida y atendida también por crisis de ansiedad tras ser rescatada cuando era arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Por su parte, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescataron con una lancha a una persona y dos perros en Llano del Arroz, en El Palmar de Troya (Sevilla), uno de los puntos más afectados en la provincia por este tren de borrascas.

La cifra de personas evacuadas en Ubrique alcanzó anoche las 350, según la información ofrecida al municipio por el servicio de emergencias. A esta hora, la nómina de desplazados en la región sigue superando los 11.000.

En Granada, el deslizamiento de una ladera sobre un corral y vivienda adyacente provocó el derrumbe parcial de la casa en la calle Granada de Ianalloz. Los moradores, dos adultos, fueron evacuados.

En Pinos Genil, hubo un desprendimiento de piedras sobre dos viviendas en la calle Abajo de Pinos, por lo que fueron desalojadas dos personas.

Además, esta noche se ha recomendado a 11 personas en la zona de Llanos del Arenal, en La Garza (Linares), provincia de Jaén, que desalojaran sus viviendas por zona inundable. Todas han dejado sus domicilios.

Los daños que Andalucía tiene que afrontar son una "brutalidad"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado este domingo que los daños que tiene que afrontar Andalucía por el paso del tren de borrascas que ha azotado a la comunidad son una "brutalidad", con especial incidencia en el "destrozo de las carreteras", en una situación que sitúa la principal preocupación del Gobierno andaluz en las viviendas, donde en Grazalema muchas han quedado "destrozadas y devastadas".

En una entrevista concedida a Cadena Ser ha valorado muy positivamente "la unidad de acción, la suma de esfuerzo, voluntad y solidaridad" de todas las partes, "incluyendo a la población, colaborando y aceptando todo tipo de medidas". No obstante, ha asegurado que ahora debe efectuarse un "esfuerzo claro" por parte de todas las administraciones en la fase de recuperación. No obstante, el consejero ha matizado que, tras la tregua que está dando la borrasca Marta en la jornada de este domingo, todavía debemos permanecer alerta desde el lunes hasta el jueves, puesto que "no va a dejar de llover". Asimismo, ha precisado que en la jornada de este domingo debemos estar especialmente atentos a los fuertes vientos previstos en las provincias de Granada y Almería.

Avisos meteorológicos

Este domingo la Agencia Estatal de Meteorología no tiene activado avisos por lluvia en la comunidad, solo por viento: naranja -en comarcas de las provincias de Granada (Guadix y Baza) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas), donde soplarán vientos de componente oeste y rachas de hasta 90 km/hora hasta el mediodía. Por viento, asimismo, permanecen en aviso amarillo las comarcas granadinas de Costa, Nevada y Alpujarras, junto con el Poniente y Almería capital durante toda la jornada; y por fenómenos costeros en todo el litoral de Cádiz, Granada y Almería.