"En ninguna otra ciudad me he sentido tan dichoso": el día que el autor de 'La Sirenita' se enamoró perdidamente de Málaga

En plena Plaza de la Marina de Málaga capital, la figura de bronce de un hombre con sombrero y portando su maleta de viaje destaca sobre el entorno con su mirada puesta en la naturaleza, el mar y la ciudad. Pero no se trata de una estatua sin más de un viajero corriente, sino que forma parte del homenaje que ha rendido Málaga al escritor de cuentos como 'El Patito Feo' o 'La Sirenita', que visitó la capital en el siglo XIX y acabó enamorado perdidamente de su belleza y su gente.

Se trata del poeta y escritor danés Hans Christian Andersen, conocido por escribir obras de fama mundial como 'El soldadito de plomo', 'La princesa y el guisante', 'Pulgarcita' o 'La reina de las nieves', en la que se basa la famosa película de 'Frozen'.

El libro de viajes que llevó a Andersen a visitar Málaga

Pero a pesar de haber sido reconocido mundialmente por sus cuentos, Andersen abarcó diferentes temáticas y narrativas, lo que le llevó a recorrer España para realizar un libro de viajes.

Una aventura que le hizo visitar Málaga en octubre de 1862, ciudad que le cautivó por su belleza, "el mar, la luz y su gente", de quienes aseguró que eran "amables y comprensivos".

La ciudad que consiguió hacerle sentir "dicho y a gusto"

Así lo aseguró el escritor en su libro 'Viaje por España', publicado en 1863, en el que escribió: "En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga".

Estatua de Hans Christian Andersen en la Plaza de la Marina de Málaga / Diputación de Málaga

Y es que su viaje por Málaga le hizo enamorarse del mar, el clima, la ciudad y la propia cercanía de su población, lo que le hizo sentir que había encontrado "mi propio modo de vivir".

Los malagueños, uno de los mayores tesoros de la ciudad, según Andersen

"La naturaleza, el mar abierto y algo aún más importante, gente amable. En ningún sitio me sentí tan bien, no llegué a sentirme en un país extranjero", recalcó el literato.

Así, en los 15 días que pasó en territorio malagueño, Andersen pudo disfrutar de la muchedumbre y el ocio nocturno de la Málaga del siglo XIX desde su alojamiento, en la antigua Fonda de Oriente, un hotel de estilo francés en el que en la actualidad se puede encontrar una placa que recuerda la visita del escritor.

El clima, la naturaleza y el mar, lo que conquistó a Andersen de Málaga

En ella, se puede leer: "En ninguna parte de España me sentí tan feliz y tan en casa como en Málaga. Las costumbres de sus gentes, su temperamento, el ancho mar, todo ello tan necesario y rico para mí, lo encontré allí".

Junto a esto, continúa la placa: "Y es más, encontré algo todavía más importante: gente amable y comprensiva".

El viaje del escritor de 'La Sirenita' por Málaga

Entre los lugares que cautivaron al escritor destacan también el desaparecido Teatro Principal, el cementerio inglés, del que aseguró que era como "pasear por el paraíso", así como la emblemática Catedral de Málaga, que el autor comparó con "una imponente montaña de mármol".

Una turista, sentada junto a la estatua de Hans Christian Andersen. / Jesús Domínguez

Un viaje que consiguió enamorar para siempre al escritor, que vio en Málaga ese lugar de cuento en el que alegría, bondad y calma se funden con el ancho mar y la luz del sol en una postal que nunca logró olvidar.