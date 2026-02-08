Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Los colegios e institutos de Málaga vuelven a la normalidad excepto los de Benaoján y Cartajima

Tras la interrupción de las clases por los avisos rojos y naranjas de esta semana, este lunes, los centros educativos en Andalucía vuelven a la normalidad, excepto en 67 colegios y cinco localidades de Cádiz

Un aula en un centro escolar público.

Un aula en un centro escolar público. / EP

EP

La Junta de Andalucía ha anunciado este domingo tarde que este lunes, 9 de febrero, vuelven la normalidad a casi todos los colegios de Andalucía y en Málaga, "salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días", han informado fuentes del Gobierno andaluz.

En total, serán un total de 96 centros los que se mantendrán cerrados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz, principalmente a la Sierra de Cádiz (Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Aláquime y Ubrique), y solo dos de la provincia de Málaga: El CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Benaoján y el CPR Alto Genal de Cartajima. Otros 7 son de Sevilla y tres de Granada.

Noticias relacionadas

Además de los centros educativos, también existen 68 rutas de transporte escolar en las que "no se podrá prestar el servicio el día 9 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera", que en Málaga afectan a 11 rutas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, durante la visita a zonas inundadas de Córdoba.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, durante la visita a zonas inundadas de Córdoba. / Rocío Ruz (EP)

Listado de los centros educativos

MÁLAGA:

Benaoján:

  • CEIP Ntra. Sra. del Rosario

Cartajima:

  • CPR Alto Genal

CÁDIZ:

Todos los centros educativos de Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique

Algeciras:

  • C.E.I.P San Bernardo
  • C.E.I.P. Tartessos
  • CEI Los Pastores

Algodonales:

  • IES Fuente Alta
  • CPR. C.R.I.P.E.R.
  • CRIPER Madrigueras

Barbate:

  • CEIP Franciso Giner de los Ríos
  • EI La Traiña

Bornos:

  • IES El Convento

Chiclana de la Frontera:

  • CDP San Agustín

El Gastor:

  • EI El Gastor
  • CEIP Nuestra Señora del Rosario

Estación Férrea:

  • CEIP San Bernando
  • CEI Los Payasines

Guadiaro:

  • CEIP Gloria Fuertes
  • EI Puente de Hierro
  • IES Sierra Almenara

Jerez de la Frontera:

  • CEIP Virgen del Mar
  • EI Rocinante
  • CEIP Lomopardo
  • CEIP La Ina
  • CEIP Guadalete
  • CEIP Barca de la Florida
  • EI El Paje
  • IES Vega del Guadalete
  • SEP Bucharaque
  • CEIP Nueva Jarilla
  • SEP Nueva Jarilla
  • CEIP Torrecera
  • S.E.P. Torrecera
  • CPR Laguna de Medina
  • CEIP Pablo Picasso
  • CEIP Cuartillos
  • SEP La Paz
  • CEIP Gibalbin
  • S.E.P. Gibalbín
  • CEIP La Arboleda

Jimena de la Frontera:

  • IES Hozgarganta

La Línea de la Concepción:

  • IES Mediterráneo
  • CEIP San Felipe

Los Barrios:

  • CEIP Don Luis Lamadrid
  • CEIP Mtro. D. Juan González
  • CEIP San Isidro Labrador

Olvera:

  • IES Sierra de Líjar

Prado del Rey:

  • E.I. El Azahar
  • E.I. La Rayuela

San Enrique de Guadiaro:

  • CEI Campanillas
  • CEIP Barbésula

San Martín del Tesorillo:

  • IES Azahar
  • CEPER Xemina

Villaluenga del Rosario:

  • C.E.I.P. Profesor Gálvez

Villamartín:

  • IES Castillo de Matrera

GRANADA:

Loja:

  • CEM Carmen Romero Avellaneda
  • EOI Loja

Venta Nueva (Huétor Tájar):

  • CPR Taxara

JAÉN:

Linares:

  • IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)
  • EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

Coto Ríos:

  • La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

SEVILLA:

Algámitas:

  • CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

Benacazón:

  • IES Virgen del Rosario

Écija:

  • CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas:

  • CEIP Peña Luenga

El Viso del Alcor:

  • IES Blas Infante

Pinzón (Utrera):

  • CPR Los Girasoles

Villaverde del Río:

  • CEIP Alpesa

Los colegios de Málaga vuelven a la normalidad excepto los de Benaoján y Cartajima

El tren de borrascas deja más de 1.000 emergencias en Málaga

