Los colegios e institutos de Málaga vuelven a la normalidad excepto los de Benaoján y Cartajima

La Junta de Andalucía ha anunciado este domingo tarde que este lunes, 9 de febrero, vuelven la normalidad a casi todos los colegios de Andalucía y en Málaga, "salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días", han informado fuentes del Gobierno andaluz.

En total, serán un total de 96 centros los que se mantendrán cerrados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz, principalmente a la Sierra de Cádiz (Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Aláquime y Ubrique), y solo dos de la provincia de Málaga: El CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Benaoján y el CPR Alto Genal de Cartajima. Otros 7 son de Sevilla y tres de Granada.

Además de los centros educativos, también existen 68 rutas de transporte escolar en las que "no se podrá prestar el servicio el día 9 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera", que en Málaga afectan a 11 rutas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, durante la visita a zonas inundadas de Córdoba. / Rocío Ruz (EP)