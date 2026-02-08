Educación
Los colegios e institutos de Málaga vuelven a la normalidad excepto los de Benaoján y Cartajima
Tras la interrupción de las clases por los avisos rojos y naranjas de esta semana, este lunes, los centros educativos en Andalucía vuelven a la normalidad, excepto en 67 colegios y cinco localidades de Cádiz
EP
La Junta de Andalucía ha anunciado este domingo tarde que este lunes, 9 de febrero, vuelven la normalidad a casi todos los colegios de Andalucía y en Málaga, "salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días", han informado fuentes del Gobierno andaluz.
En total, serán un total de 96 centros los que se mantendrán cerrados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz, principalmente a la Sierra de Cádiz (Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Aláquime y Ubrique), y solo dos de la provincia de Málaga: El CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Benaoján y el CPR Alto Genal de Cartajima. Otros 7 son de Sevilla y tres de Granada.
Además de los centros educativos, también existen 68 rutas de transporte escolar en las que "no se podrá prestar el servicio el día 9 de febrero por problemas en los accesos o cortes de carretera", que en Málaga afectan a 11 rutas.
Listado de los centros educativos
MÁLAGA:
Benaoján:
- CEIP Ntra. Sra. del Rosario
Cartajima:
- CPR Alto Genal
CÁDIZ:
Todos los centros educativos de Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique
Algeciras:
- C.E.I.P San Bernardo
- C.E.I.P. Tartessos
- CEI Los Pastores
Algodonales:
- IES Fuente Alta
- CPR. C.R.I.P.E.R.
- CRIPER Madrigueras
Barbate:
- CEIP Franciso Giner de los Ríos
- EI La Traiña
Bornos:
- IES El Convento
Chiclana de la Frontera:
- CDP San Agustín
El Gastor:
- EI El Gastor
- CEIP Nuestra Señora del Rosario
Estación Férrea:
- CEIP San Bernando
- CEI Los Payasines
Guadiaro:
- CEIP Gloria Fuertes
- EI Puente de Hierro
- IES Sierra Almenara
Jerez de la Frontera:
- CEIP Virgen del Mar
- EI Rocinante
- CEIP Lomopardo
- CEIP La Ina
- CEIP Guadalete
- CEIP Barca de la Florida
- EI El Paje
- IES Vega del Guadalete
- SEP Bucharaque
- CEIP Nueva Jarilla
- SEP Nueva Jarilla
- CEIP Torrecera
- S.E.P. Torrecera
- CPR Laguna de Medina
- CEIP Pablo Picasso
- CEIP Cuartillos
- SEP La Paz
- CEIP Gibalbin
- S.E.P. Gibalbín
- CEIP La Arboleda
Jimena de la Frontera:
- IES Hozgarganta
La Línea de la Concepción:
- IES Mediterráneo
- CEIP San Felipe
Los Barrios:
- CEIP Don Luis Lamadrid
- CEIP Mtro. D. Juan González
- CEIP San Isidro Labrador
Olvera:
- IES Sierra de Líjar
Prado del Rey:
- E.I. El Azahar
- E.I. La Rayuela
San Enrique de Guadiaro:
- CEI Campanillas
- CEIP Barbésula
San Martín del Tesorillo:
- IES Azahar
- CEPER Xemina
Villaluenga del Rosario:
- C.E.I.P. Profesor Gálvez
Villamartín:
- IES Castillo de Matrera
GRANADA:
Loja:
- CEM Carmen Romero Avellaneda
- EOI Loja
Venta Nueva (Huétor Tájar):
- CPR Taxara
JAÉN:
Linares:
- IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad)
- EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España
Coto Ríos:
- La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)
SEVILLA:
Algámitas:
- CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’
Benacazón:
- IES Virgen del Rosario
Écija:
- CEIP El Valle
El Castillo de las Guardas:
- CEIP Peña Luenga
El Viso del Alcor:
- IES Blas Infante
Pinzón (Utrera):
- CPR Los Girasoles
Villaverde del Río:
- CEIP Alpesa
