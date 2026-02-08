El litoral oeste de Málaga: un laboratorio del nuevo urbanismo de la ciudad

El litoral oeste de Málaga se ha convertido en un laboratorio del nuevo urbanismo de la ciudad: grandes proyectos, arquitectura icónica, capital internacional y precios fuera del alcance de la mayoría, lo que ha abierto el debate sociológico y político sobre el equilibrio entre inversión, vivienda protegida y cohesión social. La zona vive una transformación acelerada que está redefiniendo su perfil urbano, vecinal y económico. Lo que durante décadas fue una franja marcada por el pasado industrial, por barrios populares y por grandes vacíos urbanos, se ha convertido en uno de los principales focos de interés del mercado inmobiliario de alto nivel, con proyectos residenciales exclusivos que apuntan a consolidar esta zona como la nueva milla de oro de la ciudad.

Desde Torre del Río y Sacaba, pasando por El Bulto o la futura subasta municipal de una parcela en Los Guindos, el denominador común es claro: viviendas de alto standing, ubicaciones estratégicas junto al mar y un debate cada vez más intenso sobre el impacto social de este modelo de desarrollo.

Uno de los movimientos más significativos es la transformación de El Bulto, un barrio históricamente castigado desde el punto de vista socioeconómico, pero con una ubicación estratégica entre el litoral y los grandes ejes de la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha adjudicado a Sierra Blanca Estate el concurso para convertirse en agente urbanizador del ámbito, imponiéndose a otros dos grupos inmobiliarios que aspiraban al desarrollo.

La propuesta seleccionada incluye el Plan de Reforma Interior (PRI) y el proyecto de urbanización, con un programa que combina 80 viviendas de protección oficial (VPO), nuevos equipamientos públicos y una torre residencial de 23 plantas diseñada por Zaha Hadid Architects, concebida como un nuevo hito arquitectónico del litoral oeste.

La Opinión

El proyecto se plantea en dos fases, condicionadas por el futuro soterramiento del Ferrocarril del Puerto, e incorpora la reubicación del Cottolengo, nuevas zonas verdes y equipamientos deportivos. Desde la promotora se insiste en que la vivienda protegida es “el núcleo del proyecto”, aunque el conjunto refuerza la tendencia hacia una revalorización intensa del entorno.

Sacaba y la Térmica: torres, lujo y cambio de escala

Más al oeste, el entorno de Sacaba y la Térmica consolida esa imagen de escaparate residencial de alto nivel. En los suelos de la calle Nereo, a espaldas de la sede de la Diputación de Málaga y del centro cultural La Térmica, el planeamiento prevé un giro radical: del uso industrial al residencial, terciario y comercial.

Finalmente se levantarán dos torres destinadas a 446 viviendas libres, acompañadas por una segunda línea de edificios de menor altura con VPO, hotel, centro de negocios y apartamentos turísticos, separados por espacios verdes y áreas peatonales. La Junta de Andalucía ha otorgado la evaluación ambiental estratégica al plan especial.

En este contexto se inscriben también las ya icónicas Málaga Towers de Torre del Río, promovidas en parte, al igual que el futuro desarrollo del Bulto, por Sierra Blanca Estates, donde los precios oscilan desde 1,25 millones de euros por vivienda estándar hasta casi 10 millones en los áticos más exclusivos. Una horquilla que explica por qué esta franja litoral se etiqueta ya como milla de oro.

Vistas de la barriada de Sacaba donde están construyendo la tercera torre de viviendas de Málaga Towers, cerca de la playa de la Misericordia y Sacaba. / Álex Zea

Los Guindos: suelo municipal al mejor postor

A este mapa se suma la decisión del Ayuntamiento de Málaga de sacar a subasta al mejor postor de una parcela municipal de uso residencial en la avenida de Los Guindos (distrito Carretera de Cádiz) con la que aspira a ingresar, como mínimo, 5,2 millones de euros ( 6.329.299,07 euros con IVA). La operación, avalada por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ha puesto en marcha tras la publicación de la licitación este 3 de febrero.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de marzo y la adjudicación se resolverá en favor de la propuesta económica más alta. El solar, situado en el número 18 de Los Guindos, cuenta con 780,51 metros cuadrados y un techo edificable de 5.099,65 metros. El planeamiento permite el uso residencial sin fijar un número máximo de viviendas.

El pliego obliga, además, al futuro comprador a asumir determinadas cargas, entre ellas la ejecución e integración en el proyecto de un centro de transformación, a su costa. En cuanto al destino de los ingresos, la normativa urbanística andaluza establece que al menos el 25% deberá dedicarse a suelo para VPO o a vivienda protegida.

La enajenación se enmarca en la transformación urbanística del entorno de Los Guindos, donde se han multiplicado en los últimos años nuevas promociones sobre antiguos espacios industriales o comerciales.

El debate político: “barra libre” a la especulación

Este modelo no está exento de críticas. El grupo municipal Con Málaga carga contra el modelo urbanístico del litoral oeste. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, acusa al equipo de gobierno del PP de “poner barra libre” a la especulación con operaciones como El Bulto, Sacaba o la venta de suelo municipal en Los Guindos, mientras se desatiende —sostiene— a las familias en riesgo de desahucio.

En la misma línea, el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, rechaza la subasta de la parcela de Los Guindos, con la que el Ayuntamiento prevé ingresar unos 5,2 millones, y denuncia que se está “malvendiendo suelo municipal” que debería destinarse “exclusiva e íntegramente” a VPO y vivienda asequible. Sguiglia advierte de que dedicar suelo público a vivienda libre —con promociones “de más de 500.000 euros”, como en La Térmica— “no resuelve el problema” y “calienta” el mercado inmobiliario, empujando al alza los precios.