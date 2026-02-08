Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados

Los siete embalses de la provincia cerraban este sábado, de media, a más del 82% de su capacidad total. Rozaban en el acumulado total la barrera de los 500 hectómetros cúbicos, algo que no ocurría desde un 2013 que también fue extraordinariamente en lluvias. Así lo reflejaban los datos facilitados por la Junta de Andalucía, con el histórico de más de una docena de años que constatan el récord actual.

Las borrascas de estos últimos días, Leonardo y Marta, no han dejado de reimpulsar los aforos de los pantanos malagueños. Recordemos que en el plazo de apenas una semana han pasado de acumular 400 hectómetros a alcanzar el medio millar actual. Las autoridades provinciales inciden en que la primavera excepcionalmente lluviosa de 2013 obligó a desembalsar el agua que la provincia consumía por entonces en casi dos años.

Y es que por entonces se rozó la barrera técnica del 100%, con más de 600 hectómetros embalsados.

Llegó luego el verano, un otoño bastante deficitario y, a principios de 2014, los pantanos ya estaban por debajo de la cifra de 490 hectómetros cúbicos acumulados. Para enero del año siguiente, ya en 2015, ni siquiera mantenían 450 hectómetros, que suponía un registro muy por debajo de los 550 con los que se cerró 2012.

Por lo tanto, los registros actuales no tienen ningún referente en un abanico de más de 12 años. En ese escenario que nos traslada hasta 2013, el desembalse del Limonero sobre el cauce del río Guadalmedina, después de alcanzar el 100%, sorprendía el jueves a muchas personas que en la capital transitaban por el casco histórico.

Ayer fue el turno para la presa del Guadalteba, que el viernes cerraba la jornada a más del 96% de su aforo. Desde las ocho de la mañana se procedía a abrir sus compuertas para aliviar su aforo y poder atender la entrada en los próximos días de nuevos caudales.

Variación en La Viñuela

El pantano de mayor capacidad de todos, el de La Viñuela, roza ahora el 70% de su capacidad. Almacena 113 hectómetros cúbicos, que supera en unos 23 hectómetros la cantidad de hace siete días.

Pero es bastante más llamativa su evolución si ponemos el punto de partida en enero de 2024, cuando fue declarado como «embalse muerto», al situarse al 7% de su límite. De noviembre de ese mismo año a abril de 2025 empezó a subir de caudal y dejó atrás la sequía.