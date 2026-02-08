Licitación
El Puerto de Benalmádena reparará el muelle de embarcaciones turísticas
Saca a concurso los trabajos con un presupuesto de 341.618 euros
L.O
El Consejo de Administración del Puerto Deportivo de Benalmádena ha aprobado la salida a licitación por urgencia de las obras de adecuación y reparación del muelle en el que operan las embarcaciones dedicadas a los viajes turísticos en la marina benalmadense.
Según detalló el edil de Puerto, José Luis Bergillos, estas actuaciones son ampliamente necesarias ya que el dique «presenta síntomas de erosión, teniendo en cuenta incidencias como la registrada el pasado 19 de enero cuando se produjo el desprendimiento de un tramo de la viga cantil», sin que se produjeran daños personales ni materiales. Este suceso ha requerido la salida por urgencia de estos trabajos con un presupuesto base de licitación de 341.618 euros con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad del servicio.
La obra cuenta con la autorización por vía de urgencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), lo que permite agilizar su tramitación y ejecución, ha señalado el concejal. Una vez adjudicados los trabajos, el proyecto tendrá un tiempo estimado de ejecución de 60 días, salvo imprevistos. «Con esta intervención, el Puerto Deportivo de Benalmádena refuerza su compromiso con la seguridad, el correcto mantenimiento de sus instalaciones y la calidad del servicio que se ofrece».
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad por la borrasca Leonardo