Más de 500 personas siguen desalojadas en Málaga por los efectos de las borrascas

La borrasca Marta, dentro del tren de borrascas que afecta a Andalucía desde finales de enero, mantiene aún a 556 personas desalojadas en la provincia de Málaga, según los últimos datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En el conjunto de la comunidad autónoma, el número total de personas que siguen fuera de sus hogares asciende a 6.462, después de que la mejora de la meteorología haya permitido el regreso progresivo de parte de los afectados en los últimos días.

En el caso de Málaga, el enjambre de borrascas ha provocado 1.104 emergencias atendidas por la EMA desde el pasado 27 de enero, principalmente relacionadas con inundaciones, desprendimientos y problemas en la red viaria.

Carreteras cortadas y afectadas en Málaga

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que este lunes hay 16 carreteras afectadas en la provincia de Málaga como consecuencia del temporal, ya sea por inundaciones, desprendimientos o daños en el firme.

Aunque la mayoría de las incidencias se concentran en vías secundarias, las autoridades insisten en extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas rurales y del interior, donde el estado del terreno sigue siendo inestable tras varios días de lluvias persistentes.

Más de 6.400 personas desplazadas

En el conjunto de Andalucía, los efectos del tren de borrascas han provocado más de 11.000 desalojos en distintos momentos del episodio, aunque actualmente permanecen desplazadas 6.462 personas.

La mayor parte de los desalojados se concentran en la provincia de Cádiz, con 4.437 personas, seguida de Jaén (704), Córdoba (537), Málaga (556), Granada (120) y Sevilla (108).

En cuanto a las emergencias, la EMA ha gestionado un total de 11.027 incidencias en Andalucía desde el inicio del temporal. Cádiz encabeza la lista con 2.349 emergencias, seguida de Sevilla (1.952), Jaén (1.872), Granada (1.513), Córdoba (1.032), Málaga (1.104), Almería (712) y Huelva (493).

186 carreteras afectadas en Andalucía por el temporal

La DGT ha detallado que actualmente hay 186 carreteras afectadas en Andalucía por el episodio meteorológico: 98 vías por inundaciones o lluvias, 47 por desprendimientos, 33 por daños en el firme, 6 por nieve y hielo y 2 por avalanchas.

Cádiz es la provincia más afectada, con 65 carreteras, seguida de Córdoba (31), Granada (26), Jaén (21), Sevilla (18), Málaga (16), Huelva (7) y Almería (2).

De la red principal, permanecen cortadas la A-48 en Vejer de la Frontera (Cádiz), en dirección a Tarifa, y la A-44 en Campillo de Arenas (Jaén), en sentido Granada.

La Junta mantiene la vigilancia

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que “la situación ha mejorado, pero en ningún caso ha terminado”, subrayando que la Junta mantiene la vigilancia sobre cauces, presas y ríos, ya que las previsiones apuntan a que seguirá lloviendo durante la semana.

Desde la Junta y la DGT se insiste en que los ciudadanos se informen del estado de las carreteras antes de viajar y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y paneles informativos.