La Aemet alerta de un nuevo frente: más lluvias en Málaga, pero sin avisos

La borrasca Marta da sus últimos coletazos en Andalucía, pero la tregua va a ser breve. Un nuevo frente traerá más lluvia a la provincia de Málaga, con un terreno ya saturado y rebosante de agua, incapaz de seguir absorbiendo mucho más.

Aun así, este nuevo episodio no va a activar, por ahora, avisos meteorológicos. Es decir, se esperan lluvias débiles y moderadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los malagueños no van a guardar aún el paraguas, al menos hasta la próxima semana. El único aviso activo se mantiene para la jornada del lunes en Ronda, con una alerta amarilla por lluvias.

El tiempo en Málaga

El resto de la semana, las precipitaciones serán una constante en casi toda la provincia. En la capital, predominarán las nubes, con un cielo nublado casi toda la semana y precipitaciones débiles previstas para el jueves y el viernes. En puntos del interior como Ronda, Antequera y Coín, se esperan lluvias con un 100% de probabilidad durante toda la semana.

En este contexto, Juan de Dios del Pino, delegado territorial de Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha indicado en declaraciones a Canal Sur que el tiempo de estos días estará marcado por que “hay precipitaciones menos cuantiosas”.

Tiempo de cara al fin de semana

El sábado es probable que las lluvias sean más dispersas e intermitentes y el domingo quedarían acotadas a la mitad norte peninsular, con el sur libre de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán muy altas para la época del año. Las máximas superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo. En ciudades como Castellón o Murcia se prevén, además, rachas de viento muy fuertes.

¿Cuándo nos abandona este frente?

Las principales previsiones de los expertos apuntaban al 16 de febrero. Según la predicción, a partir del sábado el temporal podría remitir y ya aparecerían cielos soleados, aunque habrá que ver cómo evoluciona el tiempo conforme se acerque el fin de semana.