Expertos alertan sobre el impacto de la lluvia y el mal tiempo en la salud mental de los malagueños

Se llama Costa del Sol por razones evidentes. Sus calles no acostumbran a ver llover. Tampoco sus habitantes. En el último mes, Málaga ha vivido un tren de borrascas que ha podido dejar secuelas en el estado de ánimo de quienes ven en el sol una razón para sonreír.

La apatía por razones climáticas puede ocurrir tras una racha de mal tiempo. Existen evidencias científicas y los expertos en psicología las avalan. "El clima es una variable influyente en el desarrollo de un estado de ánimo bajo en población general, y un mantenedor de en patologías como depresión o trastorno bipolar", explica Mariela Checa, decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).

Hacer actividades al aire libre forma parte de la vida diaria en Málaga, por eso mismo, los cambios de rutina pueden afectar al estado de ánimo de la población general. "Si a eso le sumamos que estas precipitaciones tan extremas están ocasionando daños y problemas a personas que pueden ser allegadas o que nos pillan muy de cerca, puede aumentar esa sensación de malestar que pudiéramos tener", añade la psicóloga. Algo que, asegura, tiene más que ver con una sensación constante de alerta que incrementa el malestar y que puede derivar en episodios de ansiedad.

Varias personas se protegen de la lluvia en la playa la Malagueta, durante la borrasca Marta / Gregorio Marrero

Pacientes con patologías

Los cambios climáticos afectan de manera diferente a quienes tienen patologías psicológicas previas. Los expertos aseguran que dichos cambios tienen un componente biofísico-psicológico en la población vulnerable: "Les influye a todos los niveles porque suele ser población que probablemente estará medicada y todos los cambios de humor tienen que ver con nuestro sistema de regulación hormonal, entonces evidentemente tienen una respuesta fisiológica que es la causante".

Existe el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), un diagnóstico que suele darse en personas que ya tienen cierta vulnerabilidad y que tiene más que ver con los cambios de estación, "sobre todo en primavera u otoño". Está relacionado con el trastorno depresivo. "Suelen ser personas que a lo mejor presentan alguna patología anterior, bien un trastorno bipolar o bien una dictimia", aclara la decana de COPAO.

Planes para afrontar la lluvia en casa

Para combatir la apatía y la falta de ánimos que pueda causar la lluvia, las expertas en psicología recomiendan hacer actividades en casa. "Si no vivimos solos, podemos hacer actividades en familia donde participemos todos", explica la decana de COPAO. Argumenta que hacer planes gratificantes en comunidad, como puede ser jugar a juegos de mesa, pueden ser una buena manera de desviar la atención de tanta alarma.

Estar informado es una prioridad cuando se producen fenómenos meteorológicos. Aún así, expertas en la materia piden ser conscientes de la infoxicación que puede suponer hacer zapping por todas las cadenas y programas de televisión: "Hay que hacer algo que nos distraiga de estar viendo las noticias continuamente". Además, añaden que es producente tener consciencia de que el temporal "no es algo continuado" y que en apenas "tres o cuatro días" volverá a salir el sol. Siempre vuelve a salir el sol.