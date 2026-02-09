Arranca la huelga ferroviaria: estos son todos los servicios mínimos en Málaga

Comienza la huelga ferroviaria. Este lunes 9 de febrero es el primero de los tres días de paro convocados por los sindicatos, en una protesta de ámbito nacional que se prolonga hasta el 11 de febrero. En el caso de Málaga, están llamados 2.000 trabajadores de la plantilla malagueña.

Los paros previstos afectan tanto a las empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) como a las principales compañías privadas de mercancías (Transervi, Tracción Rail, Redalsa, Medway y Captrain), además del propio administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos. Los cercanías en hora punta, estarán al 75% del servicio habitual y el resto del día, el 50%. Mientras tanto el media Distancia contará con el 65% de los servicios habituales y Alta Velocidad/Larga Distancia, al 73% de los servicios habituales.

¿Cómo afecta la huelga a los pasajeros en Málaga?

El panorama es paradójico en Málaga: casi todos sus trenes permanecen cancelados, pero no por la huelga, sino por el accidente de Adamuz y por los efectos de las borrascas de los últimos días.

Lo que deja que la conexión Málaga–Madrid sigua suspendida por estos motivos, al igual la Media Distancia Sevilla–Málaga.

Por los efectos del temporal, también continúa suspendido el servicio MD Algeciras–Antequera AV y el Avant Granada–Málaga. En cuanto a los Avant Sevilla–Málaga, se están prestando de forma parcial con transporte por carretera entre Antequera y Málaga.

Los que sí están circulando son los Cercanías, todos bajo servicios mínimos. En las franjas de 13:30/14:00 a 15:30/16:00 y de 18:30 a 20:30 circulará el 75% del servicio habitual; el resto del día, el 50%.

Además, según la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a los viajeros con trenes afectados, o que no deseen realizar su viaje durante la jornada de huelga, se les reintegrará el importe íntegro de los billetes (incluidos posibles complementos) sin gastos de anulación, o se les facilitará un nuevo billete para otro tren o fecha.

¿Qué piden los trabajadores?

Tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el sector ha decidido plantarse contra el Gobierno.

Según exponen, estos sucesos han supuesto un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo "todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y, por ello, han iniciado los procesos legales para la tramitación de la convocatoria en las distintas empresas.