Bailaora de flamenco, princesa de la India y amiga de Coco Chanel: la increíble vida de la malagueña que tuvo un palacio con su nombre

De una familia humilde de la calle Peña de Málaga a princesa de la India, rodeada de riqueza y opulencia. Así fue la increíble vida que tuvo en el siglo XIX Anita Delgado, la malagueña que pasó de vivir en constantes estrecheces económicas a ser 'majaraní' de Kapurthala, con un palacio con su nombre, joyas tan gigantes que solo las podían llevar sus elefantes y amistades como Coco Chanel o Valle-Inclán.

La historia de Anita Delgado arranca en 1890 con su nacimiento en la calle Peña, donde vivía con sus padres, su abuela y su hermana Victoria, en una pequeña casa cercana al café con salas de juegos y apuestas del que eran dueños sus padres, conocido como 'La Castaña'.

La crisis económica de la familia Delgado en Málaga

Sin embargo, los problemas económicos que vivió la familia al fallecer la abuela y al quebrar el negocio les obligó a trasladarse a Madrid en 1905 en busca de un futuro mejor.

Retrato de Anita Delgado de Federico Beltrán / Museo de Málaga

Fue allí donde Anita y su hermana empezaron a recibir clases de baile por parte de una vecina, lo que les llevó posteriormente a trabajar en un teatro de variedades que se inauguró con el nombre de Central Kursaal bajo el nombre artístico de 'Las Hermanas Camelias'.

La boda que cambió el destino de Anita Delgado

Así, las hermanas pudieron ayudar a la economía familiar con los 30 reales que recibían por noche. Sin embargo, su suerte se multiplicó con motivo de la boda del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battemberg, que se celebró el 31 de mayo de 1906 en Madrid.

La capital se preparaba para acoger a personalidades influentes de todo el país, entre los que se encontraba Jagatjit Singh de Kapurthala, un rico príncipe indio.

El flechazo del príncipe indio con Anita Delgado

Cuando Anita se encontraba a las puertas del Central Kursaal para su actuación, el príncipe pasó por el lugar y se fijó en la joven, que destacaba por su arte, magnetismo y belleza. Un flechazo que se repitió cuando el príncipe asistió a un partido de pelota vasca y volvió a cruzarse con la joven.

Interesado por Anita, el príncipe preguntó por ella y pidió reservar un palco privado para ver a su amada durante la actuación, un hecho que se repitió cada noche.

Un cortejo que llevó al príncipe a hacer llegar toda clase de regalos, joyas e invitaciones a los padres de Anita para pedir su mano, como su ofrecimiento de entregar el peso de la joven en oro para poder llevarla a la India.

La propuesta de matrimonio a la malagueña

Pero sus padres no estaban de acuerdo con que su hija se fuera a la otra punta del mundo con alguien a quien apenas conocía, por lo que todas sus proposiciones fueron rechazadas, un extremo que no hizo más que incrementar el interés del príncipe por la malagueña.

Tras un ataque bomba producido el día de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la mayoría de asistentes a la celebración abandonó España, lo mismo que ocurrió con el príncipe, que se trasladó a Francia.

Sin embargo, la distancia no impidió que el príncipe continuara enviando misivas a Anita, que eran traducidas por el grupo de intelectuales del Kursaal, entre lo que se encontraban Valle-Inclán, los Romero de Torres, Leandro Oroz y Baroja.

Imagen de Anita Delgado con un tocado indio. / .

Al comprender que el príncipe estaba enamorado, aconsejaron a Anita que respondiera a sus cartas, algo que la joven hizo, aunque con un lenguaje pueril a causa de su escasa educación.

Al leer la nota, Valle-Inclán decidió intervenir y reescribirla con una prosa más cuidada y dulce, lo que hizo que el príncipe terminara de enamorarse de la joven y le propusiera matrimonio.

La formación de Anita para ser princesa de la India

Tras convencer a la familia de Anita, todos sus miembros se trasladaron a París, donde comenzó la formación de la futura princesa, que recibió clases de francés, inglés, buenas maneras y protocolo, además de aprender a vestirse y peinarse, a montar a caballo o a jugar al tenis, entre otros muchos aspectos.

Unas lecciones que le hicieron vivir primero en París, donde se hizo amiga íntima de Coco Chanel, así como en Londres y Bélgica. Cuando las clases finalizaron, Jagatjit Singh y Anita Delgado se casaron en 1907 en París, tras lo que viajaron a la India en 1908, donde se produjo la ceremonia nupcial en la que Anita recibió el nombre de Prem Kaur, apelativo por el que fue conocida desde entonces.

Un palacio con su nombre que replica a Versalles

Ese mismo año, nació el primer y único hijo de la pareja, el príncipe Ajit Singh, quinto de los herederos de Jagatjit Singh, tras lo que el príncipe mandó edificar para su esposa española un enorme palacio réplica de Versalles que llevaba el nombre de la malagueña.

Además, el príncipe la colmó de ostentosos regalos, como una enorme esmeralda cuyo tamaño hacía que solo la pudieran llevar sus elefantes, así como un gigantesco collar de perlas que daba dos vueltas a la cintura de la princesa.

La esposa favorita del príncipe de India

Durante 18 años, la malagueña vivió en la India como la esposa favorita del príncipe, conocida como 'la maharaní española', lo que le levó a acompañar al maharajá a sus viajes por Asia, Europa y el resto del mundo.

Sin embargo, en 1925, la pareja acabó separándose por distintas desavenencias, tras lo que firmaron un generoso acuerdo de separación que permitió a Anita instalarse en París con todos los lujos y con constantes desplazamientos a su Málaga natal.

Finalmente, el 7 de julio de 1962, Ana Delgado Briones falleció en su piso de Madrid dejando tras de sí una increíble historia propia de cuentos y leyendas que muestra cómo una joven malagueña sin vistas de futuro acabó convirtiéndose en una de las princesas de la India más famosas de todos los tiempos.