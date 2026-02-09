Bobby Logan, el eterno proyecto: un hotel en el papel y muchas incógnitas sobre el futuro de un icono de Pedregalejo

Un edificio abandonado desde hace décadas, decenas de inversores frustrados y un barrio que resiste al cambio de uso turístico. La antigua discoteca Bobby Logan, en pleno corazón de Pedregalejo, vuelve a situarse en el centro del debate urbano tras el primer movimiento formal del Ayuntamiento de Málaga para permitir su demolición y futura transformación en hotel. Pero que la Junta de Gobierno Local haya admitido a trámite una iniciativa privada no despeja, ni mucho menos, el horizonte de un enclave que lleva años instalado en el limbo. El paso dado esta semana abre un escenario nuevo, sí, pero también confirma una evidencia: el camino será largo, complejo y lleno de obstáculos administrativos, políticos y sociales.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, lo reconoce sin rodeos: el futuro de Bobby Logan “es complejo” y la tramitación “puede ser lenta”. La operación aprobada no es un proyecto cerrado, sino la admisión a trámite de un estudio de ordenación promovido por la empresa Componentes Textiles Industriales S.L., una iniciativa “completamente privada”, como insiste el equipo de gobierno.

Ese matiz no es menor. La Junta de Gobierno Local no ha dado solo luz verde a un hotel, sino a estudiar una modificación sustancial del planeamiento vigente, que implica cambiar el uso del suelo, demoler un edificio existente y reordenar dos subámbitos separados por el arroyo de Los Pilones. Todo ello, además, con la necesidad de recabar informes sectoriales de otras administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía, por la afección directa al cauce.

De cine de barrio a discoteca mítica… y al abandono

El edificio que hoy se debate fue inaugurado en 1962 como Cine Lope de Vega, obra del arquitecto Andrés Escassi y recogido en la Guía Histórico-Artística de Málaga como ejemplo del llamado estilo del relax. En los años 80 se transformó primero en la sala de patinaje Rolling y, más tarde, en la mítica Discoteca Bobby Logan, uno de los grandes templos del ocio nocturno de Andalucía.

«Fue una de las mejores discotecas de Andalucía», recuerdan quienes la vivieron en su apogeo. Desde entonces, el edificio acumula décadas de abandono, proyectos fallidos y promesas que nunca llegaron a materializarse, pese al interés reiterado de inversores privados.

El planeamiento: de comercial a hotelero

El ámbito afectado —identificado en el PGOU de 2011 como SUNC-O-LE.2 ‘Arroyo Pilones’— está clasificado como suelo urbano no consolidado ordenado, con uso comercial y desarrollo mediante estudio de detalle y sistema de compensación.

El avance que ahora se impulsa propone darle la vuelta a ese planteamiento. La operación divide el sector en dos:

SU.LE.a , correspondiente a la parcela de la Bobby Logan, donde se plantea un uso hotelero que sustituya al comercial.

, correspondiente a la parcela de la Bobby Logan, donde se plantea un que sustituya al comercial. SU.LE.b, al otro lado del arroyo, donde se recupera el uso residencial, más acorde —según el documento— con el entorno urbano.

El cambio no es menor: se incrementa la edificabilidad en 656,22 metros cuadrados, se plantea una recomposición volumétrica del conjunto y se introduce una actuación ambiental sobre el arroyo, que deberá superar el filtro de los informes técnicos.

El hotel como “motor” de una operación bloqueada

El documento que se admite a trámite defiende el uso hotelero como la única vía viable para activar un sector que lleva años sin desarrollarse. El nuevo edificio tendría planta baja, tres alturas y ático, respetando retranqueos y alineaciones, y pretende convertirse en una pieza “singular” en la avenida Juan Sebastián Elcano.

Además, el plan incorpora una reurbanización de la calle Practicante Pedro Román, con mejoras en acerados, alumbrado, arbolado y conexión peatonal con el litoral, un argumento que el Ayuntamiento presenta como mejora y transformación urbana de un punto degradado.

Toni Morilla califica de "pelotazo" la operación prevista en la Bobby Logan. / Con Málaga

La oposición vecinal y "pelotazo" para la oposición

Pero el movimiento llega cargado de polémica. La Asociación de Vecinos de Pedregalejo rechaza frontalmente la demolición del inmueble y el cambio de uso hacia lo hotelero. Recuerdan que el edificio contó con protección arquitectónica en el PGOU de 1983, que se eliminó en 1997, y que en el de 2011 se mantenía la integridad del edificio gracias al consenso entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y los vecinos de la zona. Por eso, destacan que, con el cambio de uso, el Ayuntamiento estaría dando la espalda a ese acuerdo con el barrio.

Los vecinos reclaman un destino cultural o social, acorde con las necesidades del barrio, y alertan de que Pedregalejo “ya tiene bastante” presión turística. La Bobby Logan, sostienen, debería ser una oportunidad para coser barrio, no para profundizar en su transformación.

El colectivo vecinal ha pedido al Consistorio que permute los terrenos, dado que el antiguo cine y discoteca se encuentra «en un punto crucial, en el centro del Distrito Málaga Este», idóneo para que se convierta «en un equipamiento cultural, el que se quiera, para todo el distrito», pide Adolfo García, de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo. O que, como mínimo, se respete la fachada del edificio.

El debate ha saltado también al plano político. El grupo municipal Con Málaga ha cargado contra la operación, calificándola de “pelotazo urbanístico”. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, acusa al equipo de gobierno de “retorcer la ley” para permitir un cambio de uso que, a su juicio, favorece intereses privados frente al uso dotacional previsto en el planeamiento.

Desde la oposición se reclama la paralización inmediata del trámite y se cuestiona que se autorice un nuevo hotel en el Distrito Este, una zona que consideran saturada turísticamente.

Un futuro abierto… y nada garantizado

Con todo, Bobby Logan sigue donde estaba: en un punto intermedio entre la ruina y la promesa. La admisión a trámite no garantiza ni el hotel, ni los plazos, ni siquiera que el proyecto llegue a culminarse. La experiencia acumulada durante décadas invita a la cautela. La propia Carmen Casero enfría expectativas: esto no es una decisión final, sino el inicio de un procedimiento largo, condicionado y lleno de informes. De hecho, la concejala recordó que en torno a Bobby Logan se han sucedido durante años distintas iniciativas privadas que, finalmente, “no cuajaron”, y evitó dar por hecho que esta vaya a convertirse en la definitiva. Casero, además, señaló que desconoce qué cadena hotelera podría estar detrás del planteamiento que ahora se impulsa, aunque subrayó que el Ayuntamiento exigirá “estándares de calidad” en línea con el modelo defendido por el equipo de gobierno: si el proyecto sale adelante, afirmó, deberá tratarse de una instalación hotelera de primer nivel, si bien no pudo concretar aún cuántas estrellas tendría.

Y mientras tanto, el viejo edificio sigue ahí, frente al arroyo de Los Pilones, como un símbolo incómodo de las tensiones que atraviesan Málaga: entre memoria y negocio, entre barrio y turismo, entre regeneración urbana y desconfianza vecinal.