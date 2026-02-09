CaixaForum Málaga da otro paso: Urbanismo aprueba el jardín público exterior con una obra de 515.000 euros

El futuro CaixaForum Málaga empieza a dibujar también su piel exterior. El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de obras del jardín público exterior que se habilitará junto al centro cultural, una intervención presupuestada en 515.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses, que se desarrollará de forma paralela a la construcción del equipamiento. La actuación completa la urbanización del espacio libre vinculado al nuevo polo cultural de La Cruz del Humilladero, en el entorno de la plaza Manuel Azaña, donde el Ayuntamiento concedió recientemente la parcela para levantar el edificio, tal y como publicó este periódico el 16 de diciembre.

El proyecto ordena los espacios exteriores de la parcela situada entre las calles Luis Francisco Pallardo Peinado, Virgen de la Cabeza, Don Quijote y Juan Carlos Onetti, resolviendo de manera unitaria tanto la zona edificable como los ámbitos colindantes que deben urbanizarse.

Un parque de uso público que pretende coser el entorno urbano y anticipar, antes incluso de la inauguración, la nueva centralidad cultural que se quiere abrir en este punto de Málaga.

Según la documentación técnica, el diseño se apoya en la funcionalidad: la ampliación del viario hacia el oeste y la conexión en curva hacia el sureste, con apertura hacia la plaza Manuel Azaña, se ejecutarán como una sola actuación para encajar con los accesos y los recorridos peatonales del centro.

“Dunas” de sustrato arenoso para salvar el terreno

Uno de los puntos clave del jardín será el tratamiento del suelo. La propuesta contempla la retirada de los primeros 50 a 70 centímetros del terreno —por la presencia de estratos arcillosos que dificultan el crecimiento de la vegetación y la gestión del agua— para sustituirlos por un sustrato arenoso.

Con ese material se modelará un sistema de dunas, pensado para mejorar la estabilidad del terreno, favorecer la implantación de arbolado y especies arbustivas y ayudar a la evacuación de aguas pluviales, en coordinación con el Servicio de Parques y Jardines.

El suelo ya está concedido y el diseño del edificio está definido

Esta aprobación llega tras el paso administrativo dado en diciembre, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la concesión directa y gratuita de la parcela municipal a la Fundación “la Caixa” para construir el centro, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. La concesión se planteó por 55 años, prorrogable hasta el máximo legal de 75, e incluye como obligaciones la urbanización y adecuación del suelo y el mantenimiento de parcelas colindantes.

El edificio, diseñado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle, se ha presentado como una pieza integrada en el paisaje, con una cubierta en forma de “gota de agua” llamada a convertirse en seña de identidad del proyecto. El equipamiento contará con salas de exposiciones, auditorio, espacios polivalentes, área educativa y servicios como cafetería y tienda, además de un gran espacio exterior para actividades al aire libre.