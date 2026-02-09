Un conductor provoca un grave accidente en Málaga y se marcha sin una de las matrículas del coche

El siniestro se conoció sobre las 5.00 horas de la madrugada del sábado. Los restos de piezas esparcidos en la MA-21 a la altura del aeropuerto y en dirección Málaga capital evidenciaban una colisión muy reciente. Los siguientes conductores en pasar no tardaron en encontrar un coche blanco volcado en la cuneta en el que viajaban dos jóvenes y alertaron a las autoridades.

Los primeros agentes de la Policía Local en llegar tuvieron que ayudar a salir al conductor, que requirió asistencia de los sanitarios del 061 y finalmente fue trasladado a un hospital de la capital. Las primeras gestiones de los policías apuntaban a que el coche fue embestido por detrás por otro que había abandonado el lugar del accidente. Los policías recuperaron entre los restos de los turismos una matrícula que no pertenecía al coche de las víctimas. Fuentes cercanas al caso aseguran que la placa está asociada a un Volkswagen Golf de alta cilindrada domiciliado en un barrio del distrito Este. Aunque las fuentes aseguran que el hombre ya ha sido localizado, fuentes municipales sólo han indicado que se descarta la detención y que el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) continúa trabajando.

Noticias relacionadas

Adelantamiento

Según la reconstrucción del accidente, el conductor del Golf se incorporó a la MA-21 desde el complejo comercial Plaza Mayor. Tras unos segundos circulando por el carril derecho, inició una maniobra para adelantar al otro coche implicado, pero la parte delantera derecha del primero golpeó con la parte trasera izquierda del segundo, que salió despedido a la cuneta y volcó.