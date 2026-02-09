Dos detenidos en Málaga por una estafa masiva en inversión de criptomoneda

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola y Málaga capital a una mujer y un hombre por su presunta implicación en una estafa masiva vinculada a las inversiones de criptomonedas. Los arrestados eran los administradores de varias empresas dedicadas al arbitraje de divisas entre España y Colombia que recepcionaban transferencias de criptoactivos y dinero en metálico de ahorradores a los que prometían altas rentabilidades. El dinero defraudado se usaba para contratar bienes y servicios a beneficio de la trama a través de sociedades interpuestas.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a este periódico que esta estafa está vinculada al conocido como Tu Plan 50, un programa de inversión que prometía generar ingresos pasivos de forma constante y sostenible semanalmente con una rentabilidad fija de hasta el 5% mensual. Desde el despacho Aránguez Abogados, con sede en Madrid y al frente de una plataforma de afectados, explican que el proyecto dejó de pagar a sus inversores "de forma repentina hacia finales de 2024", cuando empezaron a surgir numerosos testimonios y comentarios en redes sociales que alertaban de las irregularidades. "Los pagos prometidos dejaron de llegar sin previo aviso y la comunicación con la empresa se volvió inexistente", aseguran en su página web antes de añadir: "No estamos ante un mero incumplimiento de contrato que pueda resolverse ante la jurisdicción civil o mercantil, sino ante delitos de estafa, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales".

Denuncia de una empleada

El Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga comenzó la investigación tras la denuncia de una mujer que aseguró haber invertido 4.000 euros en una plataforma de inversión de la empresa en la que trabajaba hasta que comenzó a sospechar de la posible existencia de un fraude masivo. Por ello, recopiló documentación que acreditara lo sucedido y se la dio a conocer a los investigadores, que comprobaron que en esa información podría haber 3.000 afectados, tanto en España como en países de Sudamérica, con una cuantía total de la estafa que podía superar los cuatro millones de euros.

Además de identificar a los presuntos responsables de la trama, los agentes localizaron las sociedades con las que operaban, solicitando medidas judiciales para esclarecer los hechos. La Comisaría Provincial ha explicado este lunes de que el engaño consistía en recepcionar dinero, ya sea por vía bancaria, transferencias de criptoactivos o en metálico, para invertirlos en criptomonedas o en el arbitraje de divisas entre España y Colombia bajo la promesa de una rentabilidad muy atractiva. "Para darle mayor credibilidad, la operativa se justificaba mediante un supuesto contrato de préstamo con finalidad inversionista y con la firma de las víctimas", han añadido.

Desvío del dinero

Un exhaustivo análisis de las cuentas de las sociedades y las cuentas a nombre de los investigados evidenció que eran usadas para canalizar los fondos que recibían de las víctimas. Ese dinero lo desviaban hacía otras cuentas bancarias a nombres de sociedades y personas físicas, la mayoría localizadas en el extranjero, han aclarado. Además del arduo análisis documental, los agentes lograron identificar a la principal investigada, una mujer residente en Fuengirola, y al administrador de una sociedad interpuesta localizada en Málaga capital con la que contrataban bienes –como un vehículo de alta gama- y servicios. Ambos han sido detenidos por su presunta implicación en un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.

La operación ha incluido un registro domiciliario y la localización de documentación vinculada al caso, así como 2.260 euros en metálico, soportes para custodia de criptoactivos y dispositivos electrónicos. A los dos implicados se les atribuyen los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Los agentes han bloqueado 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas. La investigación permanece abierta con el objetivo de localizar a más implicados.