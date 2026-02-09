Disfraces de superhéroes para reducir el miedo al quirófano: la nueva iniciativa del Hospital Quirónsalud Málaga

Tener que enfrentarse a una cirugía puede resultar aterrador, especialmente para los niños. Por ese motivo, el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Málaga ofrece a sus pacientes más pequeños la posibilidad de ponerse capas y máscaras para convertirse en auténticos superhéroes y que entrar a quirófano se transforme en una divertida aventura.

El objetivo es contribuir a reducir el miedo y la ansiedad que suele acompañar al proceso quirúrgico. “Esta iniciativa de humanización quirúrgica pediátrica transforma el momento previo a una intervención en una experiencia positiva para los niños y sus familias”, destaca el doctor Alexander Siles, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica.

A su llegada al bloque quirúrgico, los niños pueden elegir su capa y su máscara, convirtiéndose simbólicamente en superhéroes. “Un poquito más héroes de lo que ya son por el hecho de someterse a una intervención quirúrgica a pronta edad”, apunta el profesional.

Cambio de actitud

Según explica el hospital, el equipo asistencial se encarga de acompañar en todo momento a estos pacientes y de mantener esta experiencia de capas y máscaras hasta el momento de la inducción anestésica, "dentro de un entorno seguro y protocolizado".

“Cuando un niño vive el día de su operación como una aventura, cambia por completo su actitud: está más tranquilo, más confiado, y eso repercute directamente en cómo lo viven también sus padres”, señala el doctor Siles. “Además, una familia que ve a su hijo sonreír y sentirse seguro afronta todo el proceso con mucha más calma”, añade.

Humanización

La iniciativa, según indica el centro, se ofrece a todos los pacientes pediátricos intervenidos en el Hospital de Día Quirúrgico y forma ya parte del circuito habitual del Servicio de Cirugía Pediátrica. Asimismo, resaltan el "enfoque de cultura de equipo” que caracteriza al proyecto, ya que en él participan de forma coordinada todos los profesionales implicados en la atención quirúrgica pediátrica.

“La humanización no es un gesto aislado, es una forma de trabajar. Aquí todo el equipo transmite el mismo mensaje al niño: que está acompañado, que está seguro y que va a volver con su familia en muy poco tiempo”, defiende el doctor Siles.

Esta iniciativa se inspira en experiencias previas de humanización pediátrica desarrolladas en distintos centros sanitarios y se adapta al modelo asistencial del Hospital Quirónsalud Málaga, “integrándose de manera estructurada en su circuito quirúrgico”.

Hospital Quirónsalud Malaga. / L.O.

Además del proyecto de los disfraces, el centro cuenta con otras muchas acciones orientadas a mejorar la experiencia del paciente pediátrico, entre las que destacan la decoración infantil de los boxes, el uso de pijamas adaptados o la proyección de contenidos audiovisuales en el quirófano.

Valoración de las familias

Desde el hospital apuntan también que la valoración por parte de las familias está siendo muy positiva. “Verle entrar tranquilo y con ilusión lo cambió todo. Para nosotros fue una forma de vivir ese momento con mucha más serenidad y confianza”, afirma la madre de uno de los pacientes intervenidos recientemente.

“Con este tipo de iniciativas, el Hospital Quirónsalud Málaga refuerza su compromiso con una atención pediátrica que combina excelencia clínica, seguridad y un cuidado centrado en las necesidades emocionales de los niños y sus familias”, concluye el centro.