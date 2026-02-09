La explicación al tren de borrascas: por qué Málaga tiene abiertas las puertas del Atlántico

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta. En los 38 días de 2026 ya han pasado seis borrascas por Málaga, una sucesión de temporales que no ha dado tregua ni a los embalses ni al terreno.

El tren de temporal tiene una explicación: el anticiclón de las Azores. Este anticiclón es una gran zona de altas presiones situada habitualmente en el Atlántico, al oeste de la Península Ibérica. En condiciones normales actúa como un auténtico "muro de contención", ya que bloquea la llegada de borrascas atlánticas y favorece un tiempo estable y seco en España.

Sin embargo, cuando el anticiclón se desplaza a una latitud muy baja, más al sur de lo habitual, deja de cumplir ese papel protector. Es decir, cuando está bien posicionado, más al norte o extendido hacia la Península, frena o desvía las borrascas hacia el norte de Europa.

Pero, cuando se sitúa demasiado al sur, ese muro se rompe o se abre, y las borrascas encuentran una vía libre, una auténtica autopista directa hacia España.

En este escenario, las bajas presiones entran sin dificultad desde el Atlántico y pueden encadenarse varias borrascas seguidas, provocando episodios prolongados de lluvias tal y como esta sucediendo desde hace semanas en Málaga.

Grazalema ha sido la localidad que más ha sufrido esta borrasca. / Román Ríos / EFE

Un río de humedad y el papel del cambio climático

La ausencia del anticiclón de las Azores explican por qué las borrascas están llegando con facilidad a España, pero hay otro factor clave que intensifica estos episodios: un río de humedad que alimenta a estas bajas presiones.

Ese aporte extra de humedad procede de océanos anormalmente cálidos, especialmente del mar Caribe, donde las temperaturas están muy por encima de la media.

Los océanos han absorbido más del 90 % del calor acumulado en la atmósfera debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiéndose en el principal reservorio del calentamiento global.

Este exceso de calor aporta más energía y vapor de agua a las borrascas, haciéndolas más activas y persistentes, lo que se traduce en episodios de lluvias más prolongados cuando el “muro de contención” del anticiclón falla.

¿Cuándo nos abandona este frente?

Las principales previsiones de los expertos apuntaban al 16 de febrero. Según la predicción, a partir del sábado el temporal podría remitir y ya aparecerían cielos soleados, aunque habrá que ver cómo evoluciona el tiempo conforme se acerque el fin de semana.