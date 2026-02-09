Fundación Unicaja y Amirax colaboran para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

Fundación Unicaja se une a la Asociación Amirax para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de un proyecto de estimulación cognitiva que desarrolla la entidad social en su centro de día y centro ocupacional en Rincón de la Victoria.

La responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera, ha visitado las instalaciones de la asociación junto a la presidenta de Amirax, María Ángeles Rodríguez, para conocer de primera mano el proyecto.

Este programa específico de estimulación cognitiva busca prevenir el envejecimiento prematuro y aumentar el grado de autonomía de las personas con discapacidad intelectual a través de herramientas manipulativas e informáticas.

Una treintena de usuarios participa en este proyecto que tiene como objetivo mejorar las funciones ejecutivas, la memoria, la atención y la motricidad y que se desarrolla en su centro de día y centro de día ocupacional.

El apoyo a esta iniciativa responde al interés de la Fundación Unicaja en el fomento de proyectos que sirvan para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la integración de los colectivos con necesidades especiales y sus familiares.

Noticias relacionadas

Amirax lleva desde el año 1992 atendiendo a personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos a través de diferentes servicios, como dos centros de atención infantil temprana, un servicio de psicología, logopedia y terapia ocupacional infantojuvenil, un centro especial de empleo, un taller de vida independiente, un centro de día y un centro de día ocupacional. Por esta asociación de Rincón de la Victoria pasan cada semana más de 400 personas para recibir apoyo y atención personalizadas.