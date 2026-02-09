Con Málaga denuncia la instalación de Neptuno y Venus en el Puerto por “irregularidades graves”

La polémica por el gigantesco conjunto escultórico de Ginés Serrán que el Puerto quiere situar en la plaza de la Marina continúa creciendo como una bola de nieve. El grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento ha anunciado que va a presentar una denuncia formal contra la instalación de las esculturas de Neptuno y Venus en la entrada del Puerto de Málaga, una polémica que ha generado un profundo debate cultural y urbanístico en la ciudad. La denuncia, firmada por la portavoz adjunta Antonia Morillas, recoge supuestas "irregularidades administrativas, urbanísticas y de dominio público" en un procedimiento que, a juicio de Con Málaga, se ha tramitado “al margen de la legalidad y con falta de transparencia”.

Según el escrito que el grupo municipal llevará a los órganos competentes, la Autoridad Portuaria de Málaga habría modificado de forma sustancial el proyecto original sin someterlo a debate en el Consejo de Administración, omitiendo un análisis público sobre la ubicación concreta de las esculturas, el impacto urbano y patrimonial, y los costes reales de instalación. Además, señalan que en la sesión en que se informó del proyecto no se debatió ni se votó su ubicación ni su impacto, aprobándose únicamente la modalidad del coma­to, un contrato de cesión temporal.

Los denunciantes señalan que el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, firmó un comodato distinto de los borradores conocidos, con cláusulas que obligan al propio organismo a asumir los gastos de instalación sin que dicho documento fuera ratificado posteriormente por el Consejo. Además, entre octubre y noviembre de 2025 se ejecutaron obras con un coste cercano a 70.000 euros para construir pedestales de gran entidad para las esculturas antes de que el comodato fuera publicado íntegramente.

La denuncia sostiene que la publicación del contrato, cuando las obras ya estaban “avanzadas”, generó un fuerte impacto mediático y social, precisamente como ha ocurrido en las últimas semanas.

Polémica social y cultural: plataformas y entidades en contra

La iniciativa de Con Málaga se produce tras semanas de creciente rechazo social al conjunto escultórico de gran formato obra del artista Ginés Serrán, bautizado como 'Las columnas del mar', compuesto por las esculturas de Neptuno, Venus y dos leones.

Diversas instituciones culturales de Málaga, entre ellas la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, han expresado su oposición al proyecto por su impacto urbano y paisajístico en la entrada del Puerto y su proximidad al Centro Histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), así como por la ausencia de participación ciudadana y de procedimientos públicos previos.

Un manifiesto conjunto firmado por estas entidades cuestiona la estética de las esculturas, su monumentalidad y critican que el proceso haya eludido trámites clave como informes técnicos, concurso público para la cesión y licencia municipal.

A esa voz se ha sumado incluso la sección sindical de UGT en la Autoridad Portuaria, que ha denunciado presuntas ilegalidades y falta de transparencia en el procedimiento administrativo, que según la organización sindical habría mantenido el proyecto oculto al Consejo de Administración durante casi cuatro años.

Esculturas de hasta 10,5 metros y debate patrimonial

Las piezas principales —el Neptuno de 10,5 metros (con pedestal) y la Venus de 8,5 metros— han estado en el centro del debate. La propia obra y su desembarco en Málaga ha generado atención incluso fuera de España; medios internacionales, como The Times, han reseñado las figuras por su aspecto monumental comparándolas con superhéroes.

Ante la polémica, la Autoridad Portuaria anunció que la instalación de las esculturas previstas inicialmente por 25 años sería limitada a seis meses, una respuesta a la movilización ciudadana y cultural que ha alterado el plan original.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que el Ayuntamiento no tiene margen legal para opinar ni intervenir en la instalación de este conjunto escultórico monumental. El regidor ha explicado que, ante las críticas formuladas por varias instituciones cívicas, el Consistorio consultó a Urbanismo y a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, recibiendo en ambos casos la misma respuesta: se trata de una decisión exclusivamente portuaria.

Repercusiones jurídicas y urbanísticas

La denuncia municipal pone el foco en aspectos jurídicos destacados:

La posible ocupación irregular del dominio público portuario sin título concesional adecuado.

sin título concesional adecuado. La falta de licencia urbanística municipal , exigible por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado el impacto urbano evidente.

, exigible por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado el impacto urbano evidente. La ausencia de evaluación de impacto patrimonial vinculante, especialmente por su incidencia visual en el entorno del Centro Histórico.

Con Málaga solicita la apertura de expedientes informativos o sancionadores, la suspensión cautelar inmediata de la instalación, la restitución del dominio portuario a su estado original y la depuración de responsabilidades administrativas y, de ser necesarios, penales.

Para los críticos, el debate no es solo estético, sino de legalidad, ordenación urbana y defensa del patrimonio histórico, un eje que promete prolongarse en los próximos meses tanto en los tribunales como en el ámbito político y ciudadano.

Moción a Urbanismo para frenar la instalación

Además de la denuncia, Con Málaga ha registrado una moción para su debate en la Comisión del Pleno de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, en la que reclama una batería de medidas para paralizar la instalación del conjunto escultórico en el acceso al Puerto y esclarecer si se han vulnerado trámites urbanísticos, patrimoniales y de control público: