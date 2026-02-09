Málaga invertirá 15 millones de euros en arreglar los daños en las carreteras tras el temporal

Las carreteras de Málaga recibirán una inversión inicial de 15 millones de euros para arreglar los daños producidos por el último tren de borrascas en la provincia de Málaga, lo que ha ocasionado numerosos cortes y afecciones a la red viaria dependiente de este organismo provincial. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que los daños sufridos van a requerir “cuantiosas inversiones” en el futuro, siendo estos 15 millones la primera partida que se ha adelantado y a la espera de hacer un estudio más extenso de los daños acumulados “porque nunca antes nuestras carreteras se habían visto sometidas a un temporal así de catastrófico”.

Salado ha indicado que los técnicos del Área de Fomento e Infraestructuras están evaluando sobre el terreno los daños sufridos por más de una treintena de carreteras de la red provincial, aunque ha avanzado que “aún no han dado la cara todos los efectos negativos de este tren de borrascas, que ha dejado lluvias históricas, y es muy posible que en los próximos días y semanas sigamos teniendo incidencias y deslizamientos de tierra, porque los suelos están saturados de agua y colmatados”.

Salado ha destacado el trabajo “permanente” de los técnicos del Servicio de Carreteras, así como la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial y del resto de cuerpos de Emergencias durante el temporal. A su juicio, su actuación ha aportado “seguridad, tranquilidad y certidumbre” en “momentos muy complicados” que, ha advertido, “aún no hemos superado”.

Salado se ha sumado además a la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que el Gobierno destine recursos del Fondo de Contingencia del Estado a las reparaciones y compensaciones, y para que se solicite a la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad. El presidente provincial ha subrayado que la reparación de las carreteras dañadas exigirá “un esfuerzo muy importante” que excede la capacidad de una sola institución. También ha señalado que agricultores, vecinos y ayuntamientos necesitarán “ayudas extraordinarias” para las que la Diputación no dispone de “capacidad económica suficiente”.

En su mensaje, Salado ha apelado a la unidad y ha valorado el “esfuerzo coordinado de todas las administraciones” para hacer frente a los efectos del temporal, con la esperanza de que esa colaboración se mantenga para apoyar a municipios, vecinos y agricultores afectados “con solidaridad y sin la tardanza habitual” en este tipo de ayudas.

Carreteras de la Diputación de Málaga cortadas por el temporal

La Diputación de Málaga mantiene ocho carreteras de la red provincial cortadas al tráfico por daños derivados del temporal y otras dos con limitaciones, al no permitir el paso de vehículos pesados.

Carreteras afectadas en la Serranía de Ronda

Seis vías presentan incidencias en la Serranía de Ronda:

MA-8401 , de Benaoján a Cortes de la Frontera .

, de a . MA-8406 , de MA-7402 a Venta de la Leche .

, de a . MA-8302 , de MA-8301 a Genalguacil .

, de a . MA-7402 , de A-374 a Acinipo .

, de a . MA-7300 , de Igualeja a Pujerra (cortada solo a tráfico pesado).

, de a (cortada solo a tráfico pesado). MA-8306, de MA-7402 a Venta de la Leche (cortada solo a tráfico pesado).

Carreteras afectadas en la Axarquía

MA-3112 , de MA-3109 a MA-3116 .

, de a . MA-3102, de A-356 a Colmenar.

Carreteras afectadas en el Guadalhorce

MA-6402, de Cañete la Real por La Atalaya hasta el límite provincial.

Carreteras afectadas en la comarca de Antequera

MA-6406, de A-7278 a Almargen.

Obras de arreglo de una carretera de Málaga tras el paso de la borrasca Leonardo / L. O.

Actuaciones en la red provincial

Los servicios de conservación de la Diputación de Málaga han llevado a cabo en los últimos días numerosas actuaciones de emergencia en 30 carreteras de la red provincial afectadas por el temporal. Las intervenciones se han concentrado especialmente en la Axarquía, con 14 vías dañadas, seguida de la Serranía de Ronda (9), la comarca de Antequera (5) y el Guadalhorce (2).

Actuaciones en la Serranía de Ronda

En la Serranía de Ronda se ha intervenido en las carreteras MA-7402 (subida a Acinipo), MA-8306 (Benalauría), MA-8302 (acceso a Genalguacil), MA-8301 (de Estepona a Jubrique), MA-8401 (de Benaoján a Cortes de la Frontera), MA-8307 (Jimera de Líbar), MA-9300 (acceso a El Colmenar), MA-7401 (Benaoján) y MA-8406 (de MA-7402 a Venta de la Leche).

Carreteras afectadas en la comarca de Antequera

En la comarca de Antequera, las vías más afectadas han sido la MA-6401 (de la A-367 a Cañete la Real), MA-6406 (Almargen), MA-4100 (Villanueva del Trabuco), MA-6412 (de Alameda a Corcoya, Sevilla) y la MA-6404 (Campillos-Teba).

Incidencias en el Guadalhorce

En el Guadalhorce, el temporal ha provocado daños en la MA-5402, desde la MA-5401 hasta Ardales, y en la MA-3401, a la altura del Vado del Álamo, en el término municipal de Álora.

Desprendimientos en la Axarquía

La Axarquía ha sido una de las comarcas más castigadas, con desprendimientos de tierras y piedras en calzada en las carreteras MA-3104 (de MA-3111 a La Breña), MA-3106 (de Cútar a El Borge), MA-3109 (de El Borge a Almáchar), MA-3110 (de Olías a Totalán), MA-3111 (de Olías a MA-3105), MA-3112 (de MA-3109 a MA-3116), MA-3114 (de Moclinejo a Almáchar), MA-3117 (de MA-3119 a El Valdés), MA-3203 (de N-340 a Cajiz), MA-4104 (de A-7205 a Alcaucín), MA-4110 (de Corumbela a Daimalos), MA-4111 (de Vélez-Málaga a Arenas), MA-6102 (de N-340 al Río de la Miel) y la MA-3102 (Colmenar).

Además, en el conjunto de la red provincial se han registrado numerosos árboles caídos y desprendimientos de tierras y piedras, que están siendo retirados de forma continuada por los equipos de conservación de carreteras de la Diputación de Málaga, que mantienen activos los trabajos para resolver las incidencias que siguen apareciendo como consecuencia del temporal.