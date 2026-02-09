Málaga lidera de nuevo la llegada de turistas a Andalucía en 2025 y eleva casi un 10% el gasto medio

La provincia de Málaga ha vuelto a liderar la llegada de turistas a Andalucía en 2025 al reunir 10,7 millones de visitantes, lo que supone el 28,2% de los 37,9 millones que recibió la comunidad, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Málaga registró así un aumento del 7,6% en afluencia de turistas en relación con el año anterior, estableciendo un nuevo nivel récord. En Andalucía, que también marcha un nuevo techo histórico de visitantes, la subida de turistas en el año fue del 5,2%.

Tras Málaga, que revalida un año más su tradicional liderato, le siguen en cuanto a cifras de llegada de turistas las provincias de Cádiz (con otro 17,6%), Sevilla (15,8%) y Granada (12,8%).

Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 6,2 días, un 3,6% menos que el año anterior (cuando fueron 6,5 días). La provincia de Málaga aparece con un promedio de 6,5 días, cifra ligeramente superior a la del año anterior (6,4). Por delante de Málaga en cuanto a estancia media solo figura Cádiz (6,6).

El gasto medio diario del turista sube

El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el año 2025 se estima en 87,05 euros por turista, cifra que es un 6,4% superior a la del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 70,07 euros que gastaron los turistas andaluces hasta los 118,87 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo.

En Málaga los turistas se dejaron una media de 91,5 euros por persona, un 9,7% más que hace un año. El gasto ha sido en esta ocasión el segundo más alto de todas las provincias andaluzas, por detrás de los 93,8 de Cádiz.

La Junta dice que se avala la "solidez" del modelo andaluz

Según ha añadido la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, los ingresos turísticos alcanzaron los 26.938 millones de euros, con un aumento del 8,4% nominal y del 3,8% real, lo que permitió superar por primera vez los 30.000 millones de euros de impacto económico total.

"Este 2025 ha sido, sin duda, un año histórico para el turismo andaluz. Los resultados no solo superan nuestras expectativas, sino que confirman la solidez de un modelo que prioriza la calidad, el ingreso y el empleo. El Gobierno de Juanma Moreno ha construido una nueva estrategia turística que cuenta con el respaldo de estos datos", ha asegurado el consejero, Arturo Bernal.

Según sus datos, el gasto por estancia alcanzó los 542 euros, con una media de 6,2 días por viaje. "Estos datos reflejan un turismo que aporta más valor añadido a la economía andaluza y refuerza la rentabilidad social y empresarial del sector", ha apuntado.

El turismo internacional alcanzó también cifras récord, con un 6,6% más que en 2024, por encima de la media nacional. Los ingresos procedentes de estos mercados ascendieron a 20.076 millones de euros, con un crecimiento del 8,8%, lo que refuerza el posicionamiento de Andalucía como "uno de los destinos más competitivos del sur de Europa".

La Junta añadió que el mercado nacional "mantuvo su fortaleza" con un aumento de cerca del 5%. Andalucía se consolidó como primer destino de los españoles, con una cuota del 21% en alojamiento hotelero.

Más empleo turístico a nivel andaluz

En empleo, 2025 marcó un nuevo máximo histórico con una media de 482.000 personas ocupadas en el sector turístico, y picos de hasta 531.000 empleos en el tercer trimestre, lo que supone superar por primera vez el medio millón de trabajadores. El crecimiento interanual fue del 10,1%, una de las mayores tasas de la serie histórica, y el turismo generó el 43% de todo el empleo creado en Andalucía durante el año.

“El turismo es un motor fundamental para la prosperidad de Andalucía y para la creación de oportunidades laborales estables y de calidad. Hemos dejado atrás ese modelo que priorizaba el número de turistas y ahora incidimos en el impacto que esta industria tiene en el bienestar de los andaluces. También hemos demostrado que con la aplicación de la innovación, la promoción quirúrgica y la cogobernanza somos capaces de crecer de un forma inteligente y sostenible”, ha apuntado el consejero.

A su juicio, la desestacionalización se consolidó como una "tendencia estructural", con mayor reparto de la actividad a lo largo del año, lo que permite "estabilizar el empleo, mejorar la rentabilidad empresarial y favorecer la convivencia en los destinos".

“Estamos construyendo un modelo más equilibrado, sostenible y que llega a cada rincón de nuestra tierra. Andalucía se consolida como un destino competitivo y diverso, preparado para los desafíos del futuro”, concluyó Bernal.

Valoración del turista por provincias y motivación del viaje

En cuanto a la valoración del viaje realizado, la encuesta del IECA señala que los turistas que visitaron Andalucía durante el año 2025 concedieron un 9 sobre 10 a su estancia en la región, según el IECA. Las provincias más valoradas fueron Jaén (9,4), Cádiz y Sevilla (9,2 ambas), Córdoba (9,1). A continuación se situaron Málaga y Granada (9), Almería (8,8) y Huelva (8,7).

Turistas en el aeropuerto de Málaga / Álex Zea

Según el IECA, las motivaciones principales de los turistas que visitaron Andalucía en el ejercicio de 2025 fueron, en el 84,3% de los casos, por vacaciones, otro 9,8% para visitar a familiares y amigos, un 2% por trabajo y el 3,9% restante alegaron otras motivaciones.

Hoteles, la opción para el 54% de viajeros

En el año 2025, el 54,5% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 38,1% utilizó apartamento, piso o chalet. Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 6,2 días, un 3,6% menos que el año anterior, lo que supone 0,2 días menos.