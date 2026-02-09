Málaga mantiene sus viviendas turísticas, mientras bajan en el resto de España: ¿qué municipios y barrios tienen más?

Málaga vuelve a liderar de forma muy clara la cifra de viviendas turísticas a nivel provincial en España con un total de 48.261 unidades, por delante de Alicante, que es segunda (29.697), y de Las Palmas (27.336), que completa el trío de plazas con mayor volumen de estos alojamientos, según las estimaciones publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondientes al pasado mes de noviembre. La cifra de viviendas turísticas disminuye ligeramente en Málaga respecto al anterior dato conocido (las 48.412 de mayo de 2025).

España cuenta con 329.764 viviendas turísticas a noviembre de 2025, lo que supone 52.000 menos que en noviembre de 2024 (381.837), con una caída del 13%. Esta caída podría estar relacionada el efecto de algunas de las medidas de control puestas en marcha por las administraciones, como el Registro Único del Ministerio de Vivienda, cuyas directrices son obligatorias desde este pasado 1 de julio (eran opcionales desde enero).

De hecho, provincias punteras en este campo como Alicante reflejan un descenso de casi 10.000 viviendas turísticas, Girona de 5.200 (para un total de 17.754), Baleares de casi 5.000 (queda con 19.398), Madrid de 3.200 (tiene ahora un total de 15.300), Barcelona de 2.300 (queda con 15.700) y Valencia de 2.700 (12.538). En este sentido, el descenso en el caso de Málaga es mínimo.

La serie del INE fue actualizada hace unos meses, corrigiendo los datos de 2024 para incorporar las viviendas con licencia VUT correspondientes a Andalucía, conforme a la revisión y aplicación de la normativa vigente. Tras esta corrección estadística, se comprueba que Málaga viene liderando esta estadística desde agosto de 2022.

Estadística de viviendas turísticas

El INE elabora esta estadística experimental a partir de los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España, de ahí que los datos difieran, por ejemplo, de lo del Registro Andaluz de Turismo (RTA). Sobre los alojamientos extraídos, primero se seleccionan las viviendas turísticas de acuerdo con la normativa de cada comunidad, y después, se eliminan aquellas presentes en más de una plataforma mediante un algoritmo para evitar duplicados.

La estadística se realiza desde 2024 dos veces al año, siendo los meses de referencia mayo y noviembre.

Tras Málaga, Alicante y Las Palmas se sitúan, completando el top ten de provincias con más VUT, Tenerife (22.340), Baleares (19.398), Girona (17.754), Barcelona (15.741), Madrid (15.309), Cádiz (14.751) y Valencia (12.538). Cabe destacar que Málaga duplica en cifras a algunas y, en algún caso, prácticamente las triplica.

Porteros automáticos y viviendas turísticas. / La Opinión

Los datos por plazas, a la baja

La provincia de Málaga es también primera en la clasificación española por número de plazas ofertadas con 225.920 (13.000 por debajo del dato de noviembre). Tras Málaga vuelve a aparecer Alicante (148.256), seguida de Baleares (124.181), Las Palmas (117.565), Girona (97.336) y Tenerife (90.858). Barcelona tiene 76.986, Cádiz 71.414, Valencia 60.967 y Madrid 50.675.

El número de plazas por vivienda turística en el caso de Málaga es de 4,68, algo menor que la media nacional (4,93) y también con los guarismos de oleadas anteriores para Málaga de este informe.

Reparto por municipios

Por municipios, Málaga capital es el que reúne mayor número de viviendas turísticas (8.638 unidades que engloban un total de 35.874 plazas). Las cifras son, respecto a las de la anterior oleada del estudio (noviembre de 2025), algo superiores en número de viviendas y algo más bajas en volumen de plazas.

Le sigue en cifras Marbella, con 7.914 viviendas pero con más capacidad de alojamiento (40.532 plazas). La evolución es ligeramente a la baja en viviendas y con una caída más significativa en plazas (bajas unas 4.000 en relación a noviembre).

El litoral malagueño concentra el grueso de esta oferta alojativa con municipios que se mueven en cifras muy significativas como Mijas (4.993 viviendas y 23.842 plazas), Benalmádena (3.885 y 17.592 en cada caso), Estepona (3.634 y 18.328), Fuengirola (3.158 y 14.802), Torremolinos (3.120 y 12.453) y Nerja (2.719 y 12.134).

Peso sobre el parque total de viviendas

El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total del parque de viviendas es del 4,84% en la provincia de Málaga, la segunda tasa más alta de España tras Las Palmas (4,96%), y por delante de Tenerife (4,16%), Girona (3,50%) y Baleares (2,97%). Barcelona tiene sólo el 0,61% y Madrid el 0,52%.

A nivel local, los municipios malagueños con más parque residencial destinado a la modalidad de vivienda turística son Nerja (16,36%), Frigiliana (11,59%), Júzcar (10,41%), Benahavís (9,62%) y Casares(9,82%). Algunas grandes localidades de la Costa del Sol (Marbella, Mijas, Benalmádena, Manilva) superan el 7-8%.

Sin embargo, hay zonas específicas de gran demanda vacacional con picos elevados como es el caso, en Marbella, del entorno de Puerto Banús y Nueva Andalucía o de Calahonda, donde se alcanzan tasas de entre el 14% y el 18%. En Estepona, hay áreas de hasta el 15%, y en Benahavís, de más del 11%.

Viviendas turísticas por barrios

En Málaga capital, la tasa es del 3,30%, aunque dentro de ese conjunto, siguen destacando especialmente las áreas del Centro Histórico. La sección correspondiente al entorno del Soho, se mueve en el 16,5%, mientras que una amplia parte del Centro, situada a ambos lados de la calle Granada, está en el 51% . La zona dentro del perímetro que forman la Alameda, calle Larios, calle Compañía y el pasillo de Santa Isabel tiene un 26%. Otras áreas del Centro también se mueven entre el 15% y el 22%. Pero por encima de todas ellas aparece el área de la plaza de la Merced, con un tremendo 90%. El área de Martiricos, por su parte, presenta un 26%.

En la zona Este, en parte de Pedregalejo, Las Acacias y El Palo, las tasas se mueven entre el 17% y el 21%.