Miedo en Huelin por la caída de árboles junto al Colegio Eduardo Ocón

«Estuve hablando con una persona a la que el ficus le cayó delante; me dijo que si da un paso más le mata», cuenta Nacho Romera, vecino de Huelin.

El caso es que, como denuncia la Asociación de Vecinos ‘Torrijos’ de Huelin han sido tres los árboles que se han desplomado en muy corto periodo de tiempo: desde diciembre a final de enero y en la misma vía, la calle Antonio Soler de Huelin.

El primer ficus vecino del colegio se desplomó el 22 de enero. / @HuelinTV (X-Twitter)

Lo grave, resalta el presidente vecinal Francisco Moya, es que dos de ellos, sendos ficus, se han venido abajo junto al Colegio Eduardo Ocón. El primero, de unos 15 metros de alto, en la esquina de Antonio Soler con Tomás de Echeverría, y el segundo, de una altura parecida, contra el muro del centro. «Menos mal que no ha cogido la entrada y salida de los niños, porque estamos hablando de un colegio de Primaria», recalca.

«En los últimos meses, ya habían caído grandes ramas secas por las calles Río Rocío o Goya», recuerda Nacho Romera, que critica que en la calle Antonio Soler ha podido ver, durante las obras municipales de renaturalización del barrio, cómo algunos trabajadores vertían hormigón en los alcorques. A este respecto, muestra un vídeo del estado de los alcorques.

Nacho Romera y el dirigente vecinal de Huelin Francisco Moya, en primer plano, ante el alcorque vacío del primer ficus desplomado. / A.V.

Como recuerdan la asociación de vecinos y el AMPA del Eduardo Ocón, el primero de los árboles, que no han identificado, se desplomó «antes de las Navidades, en diciembre», cerca del Parque Huelin, y los dos siguientes, sendos ficus, los días 22 y 28 de enero; este último, el que cayó contra el muro del colegio.

«Todos los árboles que se han caído ha sido por la misma cuestión: no tienen base para soportar el peso del ramaje», comenta Francisco Moya.

Como señala Ana Soriano, presidenta del AMPA del Eduardo Ocón, que tiene tres hijos en el centro, «nos llevamos un mal rato, porque ya habíamos denunciado la situación, sobre todo la dirección del colegio, que había enviado varios escritos sobre el estado de los árboles, porque las copas estaban muy frondosas y estábamos pidiendo que se hiciera una poda».

Ficus con soporte en las calles Mendoza y Cañizares, respectivamente, en la actualidad. / La Opinión

Para María Jesús Estévez, también del AMPA y con dos hijos en el centro, «el problema viene porque, desde hace años, no se está haciendo ninguna previsión, y también nos preocupan mucho los árboles que hay dentro del colegio. Por eso, lo que pedimos es un informe exhaustivo, que venga un especialista para ver los árboles, porque llevan tiempo cayendo en la zona».

De hecho, señala María Jesús Estévez, el segundo de los ficus fue supervisado personalmente por responsables de Parques y Jardines, poco antes de que se viniera abajo contra el muro del colegio. «A las dos menos diez avisaron para que no saliera por esa puerta nadie; por ella salen los 700 niños».

Además, el entorno del árbol lo precintaron con cinta proporcionada por el centro. Para María Jesús Estévez, «ha sido una negligencia, porque se marcharon sabiendo que ese árbol se iba a caer».

Polémica por las podas

Otro asunto que preocupa mucho son las recientes podas tras las dos caídas. Como explica Tamara Gálvez, miembro del AMPA y con un hijo en el centro, los responsables municipales les informaron de que no podarían más del 30 por ciento de las copas de los árboles de los alrededores, «porque era peligroso; a las 10.15 nos lo dicen y a las 10.20 están podando el cien por cien».

AMPA y vecinos, preocupados por las podas severas de los árboles, tras la caída de los dos ficus. / A.V.

Por su parte el presidente vecinal recuerda que ya hay sendos ficus con soportes para evitar su caída en calle Mendoza y calle Cañizares. Además, hace hincapié en que el Consistorio ya ha acordado retirar tres árboles en calle Las Navas por mal estado.

Por todo ello, informa: «vamos a solicitar una reunión con Medio Ambiente, para que nos explique por qué se han caído estos árboles, y si los vecinos podemos estar seguros del tipo de arbolado que hay aquí en esta zona. Aquí hay una gran preocupación», subraya

Respuesta del Ayuntamiento

Este periódico trató de contactar, sin resultado, con la dirección del Colegio Eduardo Ocón.

Fuentes municipales informaron a este diario de que los árboles próximos al Colegio Eduardo Ocón, «como los del resto de la ciudad, son revisados de forma continua y se les hace un seguimiento en función del estado». Además, negaron que se les echara hormigón durante las obras. Era «arena», explicaron.

Las mismas fuentes indicaron que los ejemplares «se encuentran bien», y señalaron que, después de la caída de los dos ficus, «tras los últimos episodios de lluvia y fuertes vientos», se han tomado dos medidas: la reducción de la copa de todos los árboles del entorno, y por otro lado, se hará «un estudio más específico de estabilidad de cada ejemplar, para valorar si se pueden mantener con esa reducción de copa, o si habría que retirarlos y sustituirlos por otros nuevos».