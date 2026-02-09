El misterio que rodea al único cementerio octogonal de España, situado en Málaga: desde un origen masónico hasta muertos que no se dan la espalda

Un camposanto 'redondo' que, en realidad, es octogonal y se presenta como el único con esta forma de toda España. Así es uno de los lugares más singulares de toda la provincia de Málaga, que se ha convertido en todo un germen de mitos y leyendas sobre el verdadero motivo de la disposición de sus tumbas.

A pesar de conocerse como el Cementerio Redondo de Sayalonga, este camposanto, único en España, en realidad cuenta con una planta octogonal que destaca por la forma en la que están distribuidos sus nichos, con hornacinas en forma de bóveda.

Cementerio Redondo de Sayalonga, en Málaga / Diputación de Málaga

Su construcción se remonta al siglo XIX bajo las directrices de Carlos III, que reclamaba que los cementerios se situaran fuera de las ciudades y pueblos por cuestiones de salud.

Asimismo, este camposanto se presenta como una muestra perfecta de las posibilidades de las construcciones para fundirse con la naturaleza, imitando la espontaneidad de su entorno a través de sus contornos y su unión con el paisaje.

Más de 3.000 visitantes al año en este cementerio único de España

Un cementerio único en toda España que acoge cada año a más de 3.000 visitantes que buscan adentrarse en uno de los lugares más peculiares de la provincia, cuya estructura en forma de pequeñas colmenas ha despertado diversidad de teorías sobre su origen.

Entre ellas se encuentra la que conecta su diseño con la masonería, muy popular en los años en los que se construyó el cementerio. Esto se debe al uso del octágono en su planta, así como para la torre campanario de la iglesia de Santa Catalina, una figura geométrica que tiene gran importancia en la masonería al representar equilibrio y perfección.

Los detales que señalan a un origen masón del cementerio malagueño

Además, junto a esta figura se encuentran también diversos triángulos por todo el camposanto, como en la parte superior de una de las tumbas, que simboliza sabiduría y armonía.

De igual modo, se puede localizar un sol esculpido detrás de una cruz, muy usado también en el mundo masón para representar la luz y la virtud, así como pirámides truncadas para simbolizar la obra humana inacabada.

Pero esta no es la única teoría que busca dar significado a la estructura del Cementerio Redondo de Sayalonga, sino que también se han extendido las que aseguran que su forma servía para ahuyentar a los malos espíritus, así como las que afirman que la disposición de las tumbas busca evitar que los difuntos se dieran la espalda entre sí, lo que pretendía simbolizar la igualdad y la unión eterna.

Un Centro de Interpretación para conocer la historia del Cementerio Redondo

A estos se suma las historias que afirman que este cementerio debe su diseño a la intención de replicar el anterior camposanto situado en el patio de la Iglesia de Santa Catalina, donde las tumbas se miraban unas a otras.

Todas las particularidades e historia de este cementerio se pueden conocer en el Centro de interpretación del Cementero Redondo, localizado en a la entrada del camposanto, en el que se ofrecen exposiciones con piezas históricas, documentos y fotografías de la evolución del cementerio más singular de España.