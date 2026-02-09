¿Sabes qué es un 'momo'? Todo lo que tienes que saber del dulce más bizarro de Málaga, que solo se come en Carnaval

Uno de los dulces más bizarros de Málaga, típico de Carnaval, ya ha llegado a la capital con la celebración de estas fiestas que llenan de coplas, disfraces y música cada rincón de la ciudad. Se trata del 'momo' un postre cubierto de chocolate que se puede adquirir en una de las pastelerías más famosas del territorio, La Canasta.

El origen y nombre de este dulce se remonta a Momo, una deidad de la mitología griega que personifica el sarcasmo, las burlas y la ironía, y que fue expulsado del Olimpo por su faceta grotesca y burlona, así como por sus críticas incisivas.

El 'momo', un dulce "redondo y esponjoso" con crema y chocolate

Un personaje clave que se ha convertido en el rey del Carnaval y que, además, da nombre a uno de los dulces más emblemáticos de estas fiestas en Málaga, donde La Canasta ha creado un bollo "redondo, esponjoso, relleno de crema y cubierto de chocolate".

"El Carnaval de Málaga tiene su propio sabor, el 'momo', un dulce típico de La Canasta para disfrutar del Carnaval", aseguran desde el obrador malagueño sobre este bizcocho de silueta circular con un interior jugoso y una cubierta de chocolate a la que se han añadido unas gafas y un bigote divertido como muestra del sentir especial de esta festividad.

La tradición del Carnaval de Málaga en un dulce

Así, ha vuelto a este negocio, un año más, este bollo típico de Carnaval que "no puede faltar en estas fiestas". "Mezcla tradición, sabor y fiesta en un solo bocado", señalan desde La Canasta sobre este dulce del que solo se venderán unidades limitadas.

De ese modo, este postre que tiene un precio de 3,10 euros solo se podrá comprar durante los días que dura el Carnaval con la finalidad de mantener la esencia de estas fiestas, y buscar la máxima calidad y artesanía del producto ajustándose a lo que la gente realmente consume.

El resto de postres de Carnaval de La Canasta

Pero este no es el único dulce de Carnaval que este obrador lleva realizando durante décadas, sino que a esta curiosa creación se suma la corona, "la galleta perfecta para reinar en Carnaval", y los corazones de colores, para "amar la locura del Carnaval".

A estos se unen los antifaces de galleta, para "mostrar tu lado más divertido y misterioso", el Mickey Mouse comestible, "porque la magia también está en lo dulce", y las galletas de corazón, "para acompañar cualquier aventura".