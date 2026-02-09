CARNAVAL
¿Sabes qué es un 'momo'? Todo lo que tienes que saber del dulce más bizarro de Málaga, que solo se come en Carnaval
Una de las pastelerías más famosas del territorio malagueño venderá este postre por tiempo limitado
Uno de los dulces más bizarros de Málaga, típico de Carnaval, ya ha llegado a la capital con la celebración de estas fiestas que llenan de coplas, disfraces y música cada rincón de la ciudad. Se trata del 'momo' un postre cubierto de chocolate que se puede adquirir en una de las pastelerías más famosas del territorio, La Canasta.
El origen y nombre de este dulce se remonta a Momo, una deidad de la mitología griega que personifica el sarcasmo, las burlas y la ironía, y que fue expulsado del Olimpo por su faceta grotesca y burlona, así como por sus críticas incisivas.
El 'momo', un dulce "redondo y esponjoso" con crema y chocolate
Un personaje clave que se ha convertido en el rey del Carnaval y que, además, da nombre a uno de los dulces más emblemáticos de estas fiestas en Málaga, donde La Canasta ha creado un bollo "redondo, esponjoso, relleno de crema y cubierto de chocolate".
"El Carnaval de Málaga tiene su propio sabor, el 'momo', un dulce típico de La Canasta para disfrutar del Carnaval", aseguran desde el obrador malagueño sobre este bizcocho de silueta circular con un interior jugoso y una cubierta de chocolate a la que se han añadido unas gafas y un bigote divertido como muestra del sentir especial de esta festividad.
La tradición del Carnaval de Málaga en un dulce
Así, ha vuelto a este negocio, un año más, este bollo típico de Carnaval que "no puede faltar en estas fiestas". "Mezcla tradición, sabor y fiesta en un solo bocado", señalan desde La Canasta sobre este dulce del que solo se venderán unidades limitadas.
De ese modo, este postre que tiene un precio de 3,10 euros solo se podrá comprar durante los días que dura el Carnaval con la finalidad de mantener la esencia de estas fiestas, y buscar la máxima calidad y artesanía del producto ajustándose a lo que la gente realmente consume.
El resto de postres de Carnaval de La Canasta
Pero este no es el único dulce de Carnaval que este obrador lleva realizando durante décadas, sino que a esta curiosa creación se suma la corona, "la galleta perfecta para reinar en Carnaval", y los corazones de colores, para "amar la locura del Carnaval".
A estos se unen los antifaces de galleta, para "mostrar tu lado más divertido y misterioso", el Mickey Mouse comestible, "porque la magia también está en lo dulce", y las galletas de corazón, "para acompañar cualquier aventura".
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad