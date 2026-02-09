Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Registrados 105 terremotos entre Grazalema y la costa de Estepona desde el 3 de febrero

El terremoto de mayor magnitud registrado hasta el momento, de magnitud 3,6, ocurrió el 8 de febrero al noroeste de Jimera de Líbar, según Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional

Grazalema, pueblo muy castigado por las últimas borrascas.

Grazalema, pueblo muy castigado por las últimas borrascas. / Europa Press

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde el pasado martes 3 de febrero 105 terremotos de pequeña magnitud (entre 1,2 y 3,6) al suroeste de la provincia de Málaga y sureste de la provincia de Cádiz, entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona, con profundidades entre 0 y 40 kilómetros.

Se tiene constancia de que 17 de ellos han sido sentidos por la población en algunas localidades próximas de las provincias de Málaga y Cádiz. El IGN ha recibido alrededor de 170 cuestionarios a través de su página web y aplicación móvil desde el día 3, ha informado en un comunicado. Con el fin de reforzar la capacidad de monitorización en la zona, el IGN ha desplegado tres estaciones sísmicas portátiles en el área epicentral, que permitirán disponer de más información para mejorar la localización y caracterización de los terremotos que puedan producirse en las próximas jornadas. Científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) no han encontrado evidencias científicas que relacionen las lluvias recientes con la serie de terremotos registrados al sureste de Málaga y en Cádiz.

El IGN instala nuevas estaciones sísmicas para mejorar localización y conocimiento de terremotos en la provincia. / IGN

El mayor temblor

El terremoto de mayor magnitud registrado hasta el momento, de magnitud 3,6, ocurrió este domingo 8 de febrero al noroeste de Jimera de Líbar (Málaga), y según los datos provisionales, fue sentido con una intensidad máxima observada de III-IV (entre débil y ampliamente observado), sin que consten daños, ha indicado el IGN. Esta sismicidad se enmarca en el sector occidental de la cordillera Bética, zona tectónicamente dominada por al convergencia oblicua entre norte-suroeste entre las placas africana y euroasiática. En la actualidad, la tasa de movimiento entre estas placas se estima en unos 5 milímetros al año y su colisión se hace más tangencial cuanto más al oeste, ha señalado el organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

En el entorno de la sismicidad actual, destacan varios terremotos históricos sentidos con intensidades máximas de VII en 1901 en Grazalema (Cádiz) e intensidad VI (levemente dañino) en 1907 en Benadalid (Málaga).

Expertos del IGN en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera. / ayuntamiento cortes de la frontera

En época instrumental -desde que comenzaron a utilizarse sismógrafos-, la sismicidad más significativa en esta zona es la serie sísmica de 1936 en Villaluenga del Rosario (Cádiz)-Montejaque (Málaga), con más de 50 terremotos, el mayor de ellos de magnitud 4,6 e intensidad máxima VII (dañino). También destacan el terremoto de 1940 en El Gastor (Cádiz) también de magnitud 4,6 e intensidad VII y un terremoto 1929 en Grazalema (Cádiz) de magnitud 4,7 e intensidad VI (levemente dañino). En el registro más reciente, destacan varios terremotos ocurridos en la provincia de Málaga de magnitud en torno a 4 e intensidades entre III-IV y V-VI, en 2004 en Jubrique, en 2018 en Gaucín y en 2020 en Cortes de la Frontera.

No obstante, el terremoto de mayor magnitud registrado en la región es en 2013 en Jimena de la Frontera de magnitud 5,5, localizado a unos 40 km de profundidad.

