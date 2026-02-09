Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga

El frente de borrascas ha dejado al descubierto lo que parece una pequeña parte de las instalaciones de los años 60, que fueron desmanteladas en 2007 por el vandalismo y los robos para chatarra.

El temporal saca a la luz restos de las antiguas instalaciones del Butano en Sacaba

La Opinión

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Un trozo del pasado de la Málaga industrial de la segunda mitad del siglo XX ha reaparecido estos días, a raíz de la sucesión de borrascas. En concreto, los temporales se han comido parte de la playa y han dejado al descubierto varios restos de hormigón, entre ellos una gran basecuadrangular, en los antiguos terrenos de los depósitos del Butano, entre el río Guadalhorce y la urbanización Sacaba Beach.

La Opinión se puso en contacto el pasado domingo con fuentes municipales, que descartaron que se tratara de instalaciones relacionadas con Emasa o cualquier área del Ayuntamiento.

Otro detalle de lo desenterrado por los temporales, restos de las antiguas instalaciones del Butano.

Por su parte el profesor de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, presidente de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga (Apidma), tras consultar con sus miembros estimó el pasado domingo que podrían pertenecer a la antigua planta de envasado de gas butano en Málaga.

Ayer, el profesor de la UMA Víctor Heredia, que relacionó los restos con la desaparecida planta del Butano, apuntó en primer lugar como posibilidad que se tratara de alguna de las bases para soportar los grandes depósitos esféricos de gas que marcaron el paisaje de esta zona del Oeste de Málaga durante décadas.

Víctor Heredia también indicó como posibilidad que pudiera tratarse de la «cama» o soporte para una tubería, puesto que las instalaciones contaban con «un punto de descarga de gas desde barcos».

Vista aérea de las instalaciones del Butano en los años 70.

La planta de envasado de gas butano en Málaga se puso en funcionamiento en el otoño de 1963. Los barcos butaneros se encargaban de descargar en los cinco tanques fijos. En esos inicios, a través de esta planta se abastecía de gas butano y propano tanto la provincia de Málaga como la zona costera de la provincia de Granada, así como la zona oriental de Cádiz, incluidas Tarifa y la bahía de Algeciras.

Fin y abandono

En la primera mitad de los años 90 las instalaciones dejaron de usarse. A partir de ahí, se sucedieron un par de lustros en los que imperó el abandono y el vandalismo.

Así, como informó La Opinión, en 2007 Repsol Butano decidió desmantelar los restos de estos depósitos, por motivos de seguridad. Según informó la empresa al Ayuntamiento de Málaga, se estaban produciendo robos de hierros para venderlos como chatarra, por lo que Repsol Butano dejó los terrenos diáfanos.

Los depósitos del Butano, cuando se desmantelaron en 2007.

A raíz de esta operación, Apidma pidió que se dejara al menos un depósito esférico y que se restaurara, para mantenerlo como testigo del pasado industrial.

En nuestros días, los antiguos terrenos del Butano se han convertido en zona permanente de autocaravanas, pese a que la parcela carece de servicios y permiso, como denunció en 2022 en La Opinión la Asociación de Empresarios de Campings de la Costa del Sol.

Además, la antigua parcela del Butano es receptor continuo de basura y escombros, como denuncia la ONG Andalimpia, cuyos voluntarios la limpian de forma periódica. En el PGOU actual la parcela está calificada como zona verde y equipamientos.

Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga

