Vox lanza en Málaga la campaña ‘PP y PSOE: el mismo abandono’ y carga contra el bipartidismo

La campaña titulada “PP y PSOE: el mismo abandono” ha sido presentada por Vox este viernes en la ciudad de Málaga como una iniciativa de alcance provincial que recorrerá distintos municipios para exponer, según sus promotores, el deterioro de los servicios públicos y de las infraestructuras.

El presidente provincial de la formación y diputado en el Parlamento andaluz, Antonio Sevilla, ha explicado que la acción política se desarrollará a lo largo de la provincia y tendrá como eje central la situación de Málaga y sus necesidades estructurales.

Infraestructuras hidráulicas

Durante su intervención, Sevilla ha aludido a la falta de infraestructuras hidráulicas suficientes para aprovechar episodios de lluvia y reducir riesgos. Ha citado específicamente los proyectos de las presas de Cerro Blanco y Gibralmedina y ha reclamado medidas de protección y encauzamiento en el río Campanillas, al considerar que su situación actual supone un riesgo ante posibles inundaciones.

Sanidad pública

En relación con el sistema sanitario, el dirigente provincial ha señalado la existencia de más de 35.000 personas en listas de espera y demoras medias superiores a 150 días para intervenciones quirúrgicas. También ha mencionado la situación del Hospital Regional Carlos Haya, donde ha hablado de episodios de saturación en urgencias y retrasos en operaciones, así como de dificultades de personal en el Hospital Materno Infantil y la prevalencia de contratos temporales.

Asimismo, ha recordado que la construcción del nuevo hospital de Málaga cuenta con un horizonte de finalización estimado en 2032, lo que, a su juicio, prolonga los problemas actuales.

Vivienda y mercado inmobiliario

Sobre la situación habitacional, Sevilla ha aportado cifras de mercado que sitúan el alquiler medio por encima de los 1.300 euros mensuales y el precio de compraventa alrededor de 3.500 euros por metro cuadrado en la capital. Ha advertido de que este contexto dificulta la emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda para familias trabajadoras.

Ha apuntado además que la presión inmobiliaria se extiende a la Axarquía y la Costa del Sol, con especial incidencia en Marbella, y ha comparado los precios de Málaga con los de otras provincias andaluzas.

Como posibles líneas de actuación, ha mencionado la reducción de la carga fiscal, la liberalización de suelo y el impulso a la vivienda de protección oficial.

Movilidad y ferrocarril

En materia de transportes, el responsable de Vox Málaga ha criticado la situación de las conexiones ferroviarias, aludiendo a retrasos en proyectos como el denominado “tren litoral” y a problemas de saturación y mantenimiento en la red de Cercanías.

Sevilla ha resumido la campaña como una iniciativa destinada a trasladar a la ciudadanía su diagnóstico sobre la situación de la provincia.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox en Málaga, Antonio Alcázar, ha calificado la situación de la ciudad como marcada por carencias en vivienda, sanidad y movilidad. En el ámbito habitacional, ha reprochado la falta de actuaciones suficientes y ha señalado la reciente propuesta municipal de emplear suelo dotacional para vivienda.

Noticias relacionadas

En cuanto a la sanidad, Alcázar ha destacado las dificultades que afrontan los profesionales sanitarios, citando condiciones laborales y sobrecarga asistencial como factores que inciden en la calidad del servicio.