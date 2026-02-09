Borrasca Leonardo
Vuelven a casa los desalojados de El Secadero y San Martín del Tesorillo
En Ronda continúan realojados 555 vecinos de Grazalema y Benaoján, que reciben tres comidas al día gracias a cocineros y aportaciones como la de World Central Kitchen
Los 180 vecinos de El Secadero, en Casares, y de San Martín del Tesorillo (Cádiz) desalojados por el efecto de las borrascas pudieron regresar ayer a sus casas tras descartarse el riesgo de inundación.
El operativo del Puesto de Mando Avanzado instalado en Casares así lo decidió ayer tras descartarse el riesgo de inundación por la crecida del río Guadiaro. El caudal del río no alcanzó durante la noche el nivel de desbordamiento y las viviendas no resultaron afectadas por lo que «se puede llevar el realojo de los vecinos con toda seguridad», dijo la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.
De esta manera, Cruz Roja iba a desmontar el albergue habilitado en el colegio Los Almendros de El Secadero, después de que las 25 personas acogidas allí regresen a sus domicilios para que hoy lunes se reanuden las clases en el centro escolar con normalidad.
De hecho, todos los colegios de la provincia de Málaga reanudarán hoy lunes la actividad lectiva excepto dos: el CEIP Ntra. Sra. del Rosario, de Benaoján; y el CPR Alto Genal, de Cartajima.
Por otra parte, el alcalde de Jimera de Líbar, Francisco Javier Lobo, emitió ayer un bando por el que queda prohibido el consumo de agua de la red de abastecimiento por su turbidez. El agua no es apta para uso humano, por lo que no debe utilizarse para beber, cocinar, lavar alimentos, ni lavarse los dientes. Tan solo puede usarse para ducharse y para limpieza. Una situación que se ha repetido estos días en los municipios de Igualeja, Serrato, Benaoján y Cartajima.
Quienes continúan realojados en Ronda son un total de 555 vecinos de Grazalema y Benaoján para quienes cocinan, entre otros, el chef con dos estrellas Michelin Benito Gómez. El pabellón deportivo de El Fuerte, en Ronda, continúa siendo el corazón de la solidaridad para los desalojados, que comen en esta instalación pero duermen en hoteles, apartamentos, casas rurales y viviendas particulares, ofrecidos solidariamente.
En El Fuerte se sirven a diario 650 menús (desayunos, almuerzos y cenas) gracias a un grupo de cocineros y aportaciones como la de la ONG World Central Kitchen del conocido cocinero José Andrés. Los desalojados reciben allí también servicios como atención sanitaria. La mayoría son de Grazalema (485) y el resto (70) de la Estación de Benaoján.
La lluvia, sin embargo, no da tregua y la Agencia Estatal de Meteorología espera que vuelvan a producirse precipitaciones en la comarca de la Serranía de Ronda, donde hay aviso amarillo por lluvias hasta las 17:00 horas de hoy lunes, 9 de febrero.
