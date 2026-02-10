Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hidroseismos

La acumulación de agua por las borrascas provoca un enjambre de terremotos entre Málaga y Cadiz, con 456 movimientos en una semana

La Red Sísmica de Andalucía detectó 456 movimientos sísmicos entre el 3 y el 10 de febrero, con magnitudes entre 0,4 y 3,5, a causa de la acumulación de agua por las borrascas

Actividad sísmica en el triángulo definido por las localidades de Benaojan, El Bosque y Casares.

Actividad sísmica en el triángulo definido por las localidades de Benaojan, El Bosque y Casares. / UGR

Miguel Ferrary

EP

Málaga

La acumulación de borrascas, con varias seguidas con diferencia de horas, colapsando el terreno y llenando los acuíferos, ha provocado un enjambre de terremotos en las provincias de Málaga y Cádiz, en concreto en las sierras de Ronda, de las Nieves y Grazalema. La Red Sísmica de Andalucía ha detectado 456 movimientos de magnitud superior a 0,4 e inferior a 3,5 en la última semana; concretamente entre el 3 y el 10 de febrero.

Este fenómeno, conocido como hidroseísmos se producen por la presión de las aguas subterráneas, debido a la acumulación de los últimos temporales y que ha tenido en las borrascas Leonardo y Marta la puntilla que ha terminado por colapsar los acuíferos y el terreno, formando grietas por la misma fuerza de los elementos

El Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada explica que la serie sísmica que se viene desarrollando desde principios de febrero ha evolucionado desde el día 3 (momento en el que se incrementó la actividad sísmica) hacia un estado de mantenimiento de la actividad, tanto en la cantidad de terremotos como en la energía disipada por éstos (magnitud).

Aumento de la actividad

En el periodo que abarca del 3-02-2026 al 10-02-2026 a las 11,00 horas; la Red Sísmica de Andalucía ha registrado un total de 456 terremotos de magnitud (ML o coda) superior a 0,4 e inferior a 3,5. En estos últimos días se están registrando y localizando una media de una quincena de terremotos al día.

Casi una veintena de estos terremotos han sido sentidos por la población en algunas localidades próximas a la zona epicentral, siendo la intensidad máxima de III-IV la correspondiente al terremoto del 8 de febrero a la 1,43 horas según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y localizado al noroeste de Jimera de Líbar (Málaga).

La distribución de los terremotos se mantiene principalmente en el triángulo formado por las localidades de Benaoján, El Bosque y Casares.

Sin embargo, con el fin de aumentar la calidad en la localización de los terremotos, así como aumentar su umbral de detección, el IGN ha instalado tres nuevas estaciones portátiles que están siendo compartidas en tiempo real con el Instituto Andaluz de Geofísica.

Además, se reciben datos de otras redes sísmicas que comparten los datos en tiempo real.

