Alquilar vivienda en Málaga se lleva el 52% de los ingresos del hogar, la tasa más alta de España, y supera el esfuerzo de pagar hipoteca

El porcentaje de los ingresos netos de una familia media necesario para acceder a una vivienda en alquiler de dos habitaciones en la provincia de Málaga se encuentra ya en el 52% del total y vuelve a liderar el ranking a nivel nacional, según un estudio publicado este martes por el portal Idealista con datos a cierre de 2025. El informe señala que, en el caso de la compra de vivienda, esa misma tasa para el pago de la hipoteca (sin tener en cuenta los ahorros necesarios para acceder a la financiación) se situaría en Málaga en el 46% (también la tasa más alta de España, empatada en este caso con Baleares).

En España, el pago del alquiler consume el 38% de los ingresos netos de las familias, por encima del 28% de la renta que requiere la compra de vivienda mediante una hipoteca, según los datos del cuarto trimestre de 2025 recogidos por Idealista.

"La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para comprar o alquilar se sitúe en entornos tan altos, sobrepasando los límites recomendados por los expertos en el caso del alquiler", constata este martes el portal inmobiliario.

El informe también detalla las cifras a nivel de capitales. En el caso de la ciudad de Málaga, el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones se situaría en el 41%, mientras que en la compra sería del 37%.

Doce capitales exigen más del 30% de los ingresos familiares para el alquiler

Según Idealista, son doce las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos. Barcelona es ahora la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (46% de los ingresos medios que percibe una familia en la ciudad), seguida por Palma (43%), Málaga (41%), Valencia (40%), Madrid (40%), Segovia (38%), así como en Alicante (38%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%), San Sebastián y Sevilla (31% en ambos casos).

Por su parte, a nivel de provincias, es Málaga la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda, ya que alcanza el 52% de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (con el 46%), Barcelona (42%), Santa Cruz de Tenerife (40%), Madrid (38%), Las Palmas (38%), Valencia (37%) y Alicante (37%).

El esfuerzo para pagar la hipoteca es menor que para pagar el alquiler mensual

En la mayoría de los casos, el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián y Palma. Además, son cuatro las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma (46%), Málaga (37%), San Sebastián (37%), Madrid (33%) y Barcelona (30%). Por debajo, están las ciudades de Alicante (28%), Valencia (27%), Granada (26%), Santa Cruz de Tenerife (25%), Cádiz (25%), A Coruña (25%), Pamplona, Pontevedra y Vitoria (24% en los tres casos).

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

Entre las provincias, Baleares (46%) y Málaga (46%) son las que exigen un mayor esfuerzo. Les siguen Santa Cruz de Tenerife (36%), Alicante (31%), Comunidad de Madrid (27%) y Las Palmas (27%). En la provincia de Barcelona, se sitúa en el 20%. Con una tasa del 10% se sitúa Ciudad Real, seguida por Jaén, Burgos, Zamora y Cuenca (11% en los cuatro casos).