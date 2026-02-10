La cadena de gimnasios Synergym de Málaga alcanza los 72 millones de facturación tras crecer un 44% y aspira ahora a los 100 millones

La cadena malagueña de gimnasios Synergym ha cerrado el ejercicio de 2025 con una facturación de 72,2 millones de euros, lo que supone una subida del 44%. La compañía terminó el año con 160 clubes operativos a nivel nacional y, de cara a 2026, se ha fijado como objetivo alcanzar los 100 millones en ingresos y contar con 210 clubes operativos a nivel nacional.

La empresa, que ha calificado este martes los resultados como "históricos", afirma que las cifras confirman la "fortaleza de su modelo de negocio" y su "capacidad de crecimiento rentable".

Synergym, fundada en 2013, también ha logrado un EBITDA de 27,1 millones, con un crecimiento del 58%. "Esta positiva evolución pone en valor la solidez de su modelo de gestión orgánico y directo, que ha permitido a la compañía mantener un elevado ritmo de expansión y abrir 41 nuevos clubes en 2025, reforzando así su presencia a nivel nacional", ha apuntado la cadena.

La compañía añade que estos resultados anuales lo consolidan como el tercer operador fitness de España, superando los 300.000 socios en todo el territorio y con 1.112 empleados a nivel nacional.

Previsiones para 2026

“Hemos demostrado que un elevado ritmo de aperturas no solo no compromete la rentabilidad; si no que refuerza el modelo de negocio y desempeño global de Synergym. Cada nueva fase de expansión ha contribuido a potenciar y mejorar la eficiencia y rentabilidad evidenciando nuestra solidez financiera. Afrontamos 2026 con ilusión y confiando en nuestro equipo, con la vista puesta en nuestro objetivo de alcanzar los 210 clubes y los 100 millones de ingresos", ha afirmado el CFO de Synergym, Tom Botten.

El gimnasio de Synergym en la zona de Los Guindos, en Málaga, que ha sido remodelado en 2025. / L. O.

Por su parte, el director general de la compañía, Jordi Bella, señala que 2025 ha sido un año "clave" para Synergym, donde se ha consolidado su "crecimiento orgánico" y "reforzado la rentabilidad del modelo, manteniendo un ritmo de expansión elevado y constante”.

En 2026, Synergym continuará con su plan estratégico, ampliando su presencia en todas las comunidades autónomas. "Este crecimiento será continuado, 100% orgánico y respaldado por inversión propia, lo que permite a la compañía garantizar altos estándares de calidad en todos sus clubes", detalla.

Un último trimestre de récord

El cuarto trimestre de 2025 ha sido determinante, según la empresa, en el cierre del ejercicio. Durante este periodo, Synergym ha culminado 21 nuevas aperturas bajo un modelo de expansión "100% orgánico y fundamentado en la inversión propia".

"Gracias al gran rendimiento de estas aperturas, el margen de EBITDA para el último trimestre del año alcanzó el 40%, frente al 32,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. Este sólido cierre de año ha permitido a Synergym reforzar su posición financiera y encarar el nuevo ejercicio desde una base más eficiente, rentable y sólida", explican sus resonsables.

Respaldo económico y confianza institucional

La evolución de Sinergym ha contado con el impulso y apoyo de actores externos. En febrero, la compañía firmó una financiación sindicada inicial de 70 millones de euros para continuar con su plan de expansión; suponiendo la primera financiación de este tipo en el sector fitness.

Además, en noviembre acordó un nuevo tramo de 50 millones adicionales, elevando el total de la financiación disponible a 120 millones de euros para impulsar su crecimiento orgánico y cumplir sus objetivos estratégicos. La financiación sindicada ha estado respaldada por importantes instituciones financieras como Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital.

Para Synergym, este hecho pone de manifiesto la "confianza institucional" en su modelo de negocio y en su capacidad de crecimiento para 2026.

La cadena asegura que un estudio de notoriedad de elaboración propia la posiciona en segunda posición en cuanto a reconocimiento y notoriedad en el sector fitness español.