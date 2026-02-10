Caos ferroviario en Málaga: la huelga cancela diez trenes y provoca retrasos

Trenes con retrasos, sin servicios mínimos y cancelaciones. Esto ha sido lo que se han encontrado esta mañana los usuarios que han decido coger un Cercanías en Málaga este martes.

La situación en el gremio sigue siendo compleja. Técnicamente, la huelga ha sido cancelada por los sindicatos mayoritarios, que vienen a ser Semaf, CCOO y UGT. Los paros se desconvocaron este lunes tras llegar a un acuerdo, que califican de histórico, con el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el Sindicato Ferroviario y CGT, otros de los participantes en esta convocatoria, no secundan esta decisión y han optado por seguir por los paros programados para el 10 y 11 de febrero.

Una situación que ha dejado una decena de Cercanías -que conectan Málaga con Fuengirola y viceversa - cancelados durante el martes, todos ellos "por falta de maquinista": "Estas supresiones vienen motivadas por la huelga del personal ante la bravuconada del Ministerio de anular en la noche de ayer el decreto de servicios mínimos", afirma Miguel Montenegro secretario de Acción Sindical de CGT Málaga.

Esta huelga está afectando solo a los Cercanías, ya que la Alta Velocidad sigue suprimida tanto con Madrid como con Sevilla, este último por el tren de borrascas.

Los motivos del paro

CGT y el Sindicato Ferroviario mantienen la huelga ferroviaria al considerar que el acuerdo planteado es un "parche" insuficiente que no resuelve el conflicto de fondo. Según ambas organizaciones, la propuesta supone una salida rápida que no aborda las causas profundas ni estructurales del problema.

Además, denuncian la exclusión de gran parte de las plantillas del sector ferroviario, ya que el documento firmado —sostienen— deja fuera a muchos trabajadores afectados. A esto se suma una negociación “sin voz”, al rechazar un acuerdo trabajado durante días que, aseguran, se pretendía validar en apenas dos horas.

En paralelo, CGT y el Sindicato Ferroviario señalan que siguen existiendo puntos críticos sin resolver, especialmente en materia de seguridad y personal: advierten de que no hay obligación de una dotación mínima a bordo ni protocolos claros ante emergencias. También alertan sobre la precariedad en las empresas privadas, con sobrecarga de trabajo y falta de medios en las operadoras, una situación que —afirman— el acuerdo ignora.

Por último, mantienen la protesta por la incertidumbre en el mantenimiento: reclaman claridad sobre el destino de la inversión para infraestructuras y sobre la internalización de cargas, aspectos que, según denuncian, siguen sin concretarse.