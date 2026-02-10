Los embalses de la provincia de Málaga se acercan al 90% de su capacidad por primera vez en 13 años

Casi nadie duda ya del cambio de ciclo hidrológico en la provincia. Por primera vez en 13 años, después de hasta cuatro campañas deficitarias en términos hidrológicos, los siete embalses malagueños rozan de media el 90% de su capacidad total. El de mayor aforo, el axárquico de La Viñuela, cada vez está más cerca de situarse en el límite de los tres cuartos de aforo, apenas dos años después de haber estado en mínimos históricos, a poco más del 7%.

Los técnicos de la Junta relataban este lunes que no podemos hablar, con 525 hectómetros cúbicos embalsados, de agua para cuatro, cinco o los años que podamos indicar. En efecto, después de una de las peores sequías en décadas, el aprovechamiento de las aguas regeneradas que ha propiciado el vertido cero al mar, en zonas como el litoral de la Axarquía, redujo este verano el gasto de agua potable a mínimos para lo que va de siglo.

Lo que es una realidad absoluta es que con datos oficiales en la mano no se han visto los pantanos malagueños con tanta agua acumulada, de manera conjunta, desde aquellas intensas lluvias que los rellenaron entre 2012 y 2013, como paréntesis positivo a otro periodo también de sequía extrema.

Con todo este panorama en materia de abastecimiento, a estas alturas de la semana es también noticia informativa un octavo embalse que no computa, pues en su día fue construido, hace ahora un siglo, sobre terrenos permeables. La «presa fantasma» de Montejaque también ha vuelto a llenarse por primera vez en décadas, pese a su singularidad, y es la culpable de que los escolares no hayan vuelto a clase en Benaoján (tampoco los de Cartajima). Varias zonas de este otro municipio malagueño están amenazadas por los caudales procedentes de este pantano y de los arroyos que circundan a sus principales núcleos urbanos.

Aunque la mayoría de los 6.462 desalojados que este lunes mantenía Andalucía son residentes en municipios gaditanos, la provincia de Málaga también es triste protagonista en este capítulo, con 556 personas trasladadas. Además de los desalojos en la Serranía de Ronda se han visto episodios similares en otros núcleos situados en el litoral colindante con la propia provincia de Cádiz.

Bajada de las incidencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, matizaba este lunes que se constata un «cambio de tendencia» en lo que respecta a las incidencias del temporal en Andalucía, después de que el «enjambre de borrascas» de las últimas semanas haya dado un respiro con una madrugada del domingo al lunes más tranquilas.

Así está previsto que la Junta de Andalucía aborde este martes la posibilidad de reducir el actual nivel de emergencias, «que es de situación operativa 2», dentro del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. Recordemos que el temporal se cobraba la pasada semana una víctima mortal precisamente en la provincia de Málaga, después de que Carolina, una mujer de 45 años, perdiera pie después de rescatar a uno de sus perros de las aguas del río Turvilla, en las inmediaciones de Sayalonga.

En cuanto al estado de las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) indicaba este lunes que en la comunidad autónoma permanecen un total de 186 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación o lluvias (98 vías), desprendimientos (47), daños en el firme (33), Nevada y hielo (6) y avalanchas (2).

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 65 vías condicionadas en la circulación, seguida de Córdoba con 31, 26 en Granada, 21 en Jaén, 18 en Sevilla, mientras que en Málaga eran aún 16, otras siete de localizaban en Huelva y dos más, en la provincia de Almería.

El consejero Antonio Sanz solicitaba públicamente a la ciudadanía que, en las zonas afectadas, se eviten desplazamientos y que los conductores extremen la precaución; y, en caso necesario, se informen del estado de las carreteras antes de viajar, haciendo caso siempre de las indicaciones de los paneles informativos y operativos desplegados en las zonas.

Además, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta a seguir las indicaciones de autoprotección en tiempo real, como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas, «que trae consigo un río atmosférico de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma. La información sobre prevención y consejos se actualiza en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es).