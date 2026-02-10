IV edición de Aquaforum: la importancia de la gestión del agua con los embalses llenos

La Opinión de Málaga y Prensa han organizado esta mañana en el Colegio de Médicos de la capital malagueña la IV edición de Aquaforum, un encuentro en el que se han analizado, entre otros muchos aspectos, el impacto del agua en el desarrollo económico y social de la población malagueña y la gestión más óptima y eficiente de unos recursos hídricos que se han visto aumentados en las últimas fechas con el tren de borrascas que ha llenado pantanos y embalses prácticamente en toda la geografía andaluza y española. El evento ha sido presentado por José María de Loma, redactor jefe de La Opinión, ha contado con el patrocinio de Emasa, Hidralia, Acosol, Tabosa, Dcoop y Aqualia y ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

José Ramón Mendaza, director de La Opinión, dio la bienvenida a los asistentes y señaló que aunque el tren de borrascas ha llenado los pantanos, no hay que olvidarse de la política hidráulica y la gestión de los recursos hídricos, en la que se hace indispensable "aumentar la capacidad de almacenaje de agua para el futuro y evitar que ese agua vaya al mar porque provoca mucho daño". Mendaza calificó el agua como un factor de desarrollo "pero también como un foco de tensión" e indicó que hay que seguir pensando en ella y en su gestión eficiente "porque de ella depende nuestro futuro", concluyó

José Ramón Mendaza, director de La Opinión, durante su intervención / ALEX ZEA

La presa de Cerro Blanco

La primera intervención del encuentro fue la del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, quien destacó que la Junta de Andalucía prepara la licitación del estudio de viabilidad para la presa de Cerro Blanco, en la provincia de Málaga, una infraestructura que satisfaría las necesidades de agua de calidad de los municipios del Bajo Guadalhorce y evitaría los riegos de inundaciones y, en caso de excedente, también permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol a través de la denominada 'autovía del agua'. El consejero señaló que, aunque Cerro Blanco está declarada de interés general del Estado, "el Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar para que sea una realidad".

Fernández Pacheco también ha subrayado la importancia que las presas están teniendo durante el tren de borrascas. "Están cumpliendo con su función de laminar importantes avenidas de agua. Sin ellas, estaríamos hablando de desastres de incalculables consecuencias ante situaciones como las que hemos vivido", ha advertido. Tras asegurar que el Gobierno andaluz "es y será siempre un firme defensor de las presas", ha indicado que desde 2019 se han destinado más de 100 millones de euros para actuaciones en los embalses de las tres demarcaciones hidrográficas gestionadas por la administración andaluza, al objeto de adaptarlas a las nuevas normas técnicas de seguridad aprobadas en 2021.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, intervino en la IV edición de Aquaforum / ALEX ZEA

"En la provincia de Málaga, -ha continuado relatando el consejero- entre otras actuaciones, se están ejecutando obras de prevención y catástrofes en la presa de La Concepción por 2,3 millones de euros y se han destinado 2,1 millones de euros a las obras de mejora y reparación del embalse de Casasola, gracias a las cuales su desagüe de fondo ha estado plenamente operativo durante estas lluvias". El titular andaluz de Agricultura también se refirió a los 2,3 millones de euros para elaborar el proyecto de la presa de Gibralmedina, una actuación estratégica para el Campo de Gibraltar, pero que también favorecería a la Costa del Sol Occidental y Oriental de Málaga. Este proyecto, que está declarado de interés general del Estado, fue remitido hace casi un año al Gobierno de España, sin que se haya pronunciado al respecto, según la Junta.

Durante su intervención, el consejero ha anunciado que ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que valore la movilización de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una vez se evalúen los daños que el tren de borrascas ha ocasionado en Andalucía. Estos fondos, que se unirían al presupuesto que el Gobierno andaluz determine, permitirían impulsar medidas de emergencia, reparar infraestructuras estratégicas dañadas y modernizar sistemas de regulación y drenaje. Asimismo, posibilitarían labores urgentes de adecuación hidrológica ambiental de cauces fluviales y para reforzar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos adversos.

La situación actual tras las lluvias

Tras la intervención del consejero se celebró la primera de las dos mesas redondas, que bajo el título “El agua como eje del desarrollo local y agroindustrial” contó con la participación de Juan José Denis, director gerente de EMASA, David Sarmiento, presidente de Trops, Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios - Costa del Sol occidental, Jorge Martín, presidente de Axaragua y Rafael Sánchez de Puerta, director de Dcoop

En la introducción inicial al debate, los contertulios analizaron la situación actual tras las últimas lluvias. Rafael Sánchez señaló que se hace muy necesario medir el beneficio de tanta lluvia en un momento en el que "hacen falta infraestructuras que eviten estas tragedias". El representante de Dcoop indicó también que "nuestra economía depende del agua" y se mostró sorprendido de que esta "no sea la primera prioridad en toda España, porque las infraestructuras son insuficientes, con una agricultura de secano que no es nada rentable y donde solo se dan ayudas a los regantes pero no al 70% de la superficie, que es de secano, y de los agricultores que no tienen agua". Además también denunció que "no hay voluntad política para solucionar los problemas hídricos que tenemos".

Por su parte, Manuel Cardeña inició su intervención comentando que "la sequía sigue estando ahí y las obras previstas para la mejora de los recursos hídricos siguen siendo necesarias"."Trabajamos para no tener que mirar al cielo", añadió y también destacó que las últimas lluvias van a servir "para quitar vendas sobre acometer las obras de mejora".

Jorge Martín denunció que la Axarquía es la comarca que más estrés hídrico sufre y se felicitó que gracias a las aguas regeneradas "pudimos respirar un poco en los meses previos a la llegada de las lluvias. Martín valoró que es "ahora cuando hay que gestionar la sequía" y aludió al Plan PARRA (Plan de aguas regeneradas para el regadío en Andalucía) por la inclusión de las balsas de almacenamiento de agua regenerada para el riego.

David Sarmiento agradeció el trabajo que hace la Junta de Andalucía e indicó que estas lluvias "son una oportunidad para sentarse y debatir sobre el futuro del agua". Calificó el Plan Guaro de "obsoleto" porque data de 1995 y recomendó trabajar desde la tranquilidad que da que el pantano de la Viñuela esté al 74% "cuando hace poco más de un año estaba seco técnicamente".

Juan José Denis señaló que hay que invertir "con alegría en recursos hídricos", y comentó que las obras que ejecuta Emasa "las hacemos con la idea de sacar menos agua de los embalses, explotar más los acuíferos, reducir las fugas, construir redes de aguas regeneradas y trabajar con las desaladoras", advirtió.

Momento de la primera mesa redonda que se celebró en el marco de Aquaforum / ALEX ZEA

Preguntados por cómo pueden las políticas de gestión del agua equilibrar aspectos como el crecimiento urbano, la supervivencia de los cultivos subtropicales, el desarrollo local o la presión turística, Manuel Cardeña dijo que la única manera de encontrar ese equilibrio es "una gobernanza conjunta y una planificación global de los recursos". Por su parte, Rafael Sánchez comentó que "el agua más cara es la que no se tiene" y denunció que sufrimos una gran "incertidumbre hídrica" porque tenemos dos grandes carencias en nuestra tierra como son "el agua y la energía".

El último debate se centró en si es factible una gobernanza única del agua en la provincia que permita trasvases o solidaridad hídrica entre comarcas. Jorge Martín comentó que esa gobernanza es necesaria. "En la Axarquía lo hemos demostrado porque hemos sido pioneros en todos estas actuaciones y ahora lo que nos queda es que la UE y el gobierno central hagan su trabajo", puntualizó.

Soluciones

La segunda de las mesas redondas llevó por título “Soluciones para una gestión sostenible del agua” y en ella intervinieron Fulgencio Díaz, director ejecutivo de Hidralia, Antonio Domínguez, director ejecutivo deTabosa y José Vicente Colomina, director de la Delegación de Málaga-Granada-Almería de Aqualia.

Fulgencio Díaz hizo referencia al protagonismo del agua y dijo que todos los sectores "tienen que sentarse y poner el foco donde hay que ir, que es priorizar e invertir con sentido". Díaz también denunció el mal estado general de las redes de alcantarillado para que sean incluidas en el catálogo de obras hídricas. Por su parte, Antonio Domínguez comentó que no hay que despistarse "porque la sequía volverá y la inversión que no se haga no va a ser suficiente, las infraestructuras se quedan pequeñas y hay que seguir renovándolas de forma constante".

Colomina afirmó que la sequía volverá y debe ser gestionada precisamente en "épocas de bondad de agua". También apostó por una "transversalidad" de la gestión hídrica "para que sea completa".

Los intervinientes coincidieron en señalar que tanto la inteligencia artificial y el Big Data están ayudando a reducir las fugas en red y a optimizar el consumo en tiempo real en municipios con alta presión turística o abundantes cultivos agrícolas.

Cuestionados por el equilibrio real entre la desalación y la reutilización de aguas regeneradas (como el riego de campos de golf o en la agricultura) para garantizar la resiliencia del sistema ante sequías prolongadas, los expertos indicaron que se debe aprovechar toda el agua regenerada porque "es un agua que ya existe y hay que darle uso máximo "en ciudades, campos de golf, parques y jardines. Además también señalaron la conveniencia de "trabajar también las fuentes alternativas basándonos en criterios económicos" y citaron el magnífico trabajo que se había llevado a cabo con el riego por agua regenerada en la mayoría de los campos de golf de la Costa del Sol.

Intervinientes en la segunda mesa redonda de la IV edición de Aquaforum / ALEX ZEA

También salió a la palestra las barreras regulatorias o de inversión que frenan una ejecución más ágil de infraestructuras hidráulicas y cómo puede el sector privado acelerar en este sentido. Fulgencio Díaz apeló a la colaboración público-privada para afrontar todos estos retos y puso como ejemplo el proyecto que se va a ejecutar en el municipio de Benahavís y que ya se ha presentado a la Junta de Andalucía, donde todos los actores (ayuntamiento, urbanizaciones, campos de golf, etc.) que pueden consumir agua regenerada se han unido para apoyar este tipo de consumo.

Antonio Domínguez criticó "la excesiva burocracia" para sacar adelante los proyectos, aspecto que se debe mejorar cuando participan la esfera pública y la privada. José Vicente Colomina coincidió al hablar de la lentitud de la burocracia y puso el foco en agilizar también "las infraestructuras eléctricas" porque obras hidráulicas sin energía "son imposibles a día de hoy", remarcó.

El debate finalizó hablando sobre la concienciación de la población para que racionalice el consumo de agua. "Se ha mejorado mucho en este aspecto - comentó Antonio Domínguez- pero no hay que descuidarse y seguir fomentando el uso responsable del agua, sobre todo en los colegios". Fulgencio Díaz cerró la mesa poniendo en valor "el trabajo de las operadoras" y animó a la población a consumir agua del grifo, "que pasa, con éxito, muchos controles de calidad en toda la provincia".