La Junta anuncia que licitará el estudio de alternativas de la presa de Cerro Blanco

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes en el Aquaforum, organizado por La Opinión de Málaga, que el Gobierno andaluz está ultimando los pasos para licitar el estudio de alternativas de la presa de Cerro Blanco, una infraestructura considerada clave para el sistema hidráulico de la provincia de Málaga.

“Estamos terminando los trabajos previos”, aseguró el consejero durante su intervención, en la que explicó que este estudio permitirá definir la ubicación y la capacidad de la presa, así como actualizar los planteamientos técnicos de proyectos anteriores para adaptarlos a la planificación hidráulica actual.

Fernández-Pacheco subrayó el carácter estratégico de esta infraestructura tanto para el abastecimiento como para la seguridad frente a avenidas, destacando su impacto directo en el valle del Guadalhorce y en la Costa del Sol.

“La presa de Cerro Blanco no sólo vendría a satisfacer las necesidades de agua de calidad para los municipios del Bajo Guadalhorce y evitar los riesgos de inundaciones aguas abajo del embalse, sino que también, en caso de excedente y en épocas de escasez, permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol (Occidental y Oriental) a través de la Autovía del Agua”, afirmó el consejero.

Ramón Fernández-Pacheco, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, / Álex Zea

Cerro Blanco y Gibralmedina, obras de interés general del Estado

El responsable autonómico recordó que tanto Cerro Blanco como la futura presa de Gibralmedina son infraestructuras de interés general del Estado, por lo que reclamó la implicación directa del Gobierno central en su desarrollo.“Nuestro interés en la construcción de estas dos presas es máximo, pero es el Gobierno quien tiene que liderarlas. Nosotros ayudaremos. Sentémonos y busquemos vías de financiación. Nuestra mano está tendida”, señaló.

En este contexto, recordó que la Junta ya ha destinado 2,3 millones de euros a la redacción del proyecto de Gibralmedina y que mantiene actuaciones en marcha en otras presas malagueñas, como La Concepción, con obras por 2,3 millones, o Casasola, donde se han invertido 2,1 millones de euros en mejoras y reparación, destacando el correcto funcionamiento de su desagüe de fondo.

Embalses en Andalucía y Málaga

El anuncio se produce en un contexto de mejora de las reservas hídricas. Los embalses de Andalucía se sitúan hoy al 79,21% de su capacidad, mientras que los embalses de la provincia de Málaga alcanzan el 88,04%, según los datos registrados a las 9.00 horas de hoy.

Por embalses, la situación es la siguiente:

La Concepción , al 80,17%

, al 80,17% Casasola , al 55,62%

, al 55,62% El Limonero , al 100%

, al 100% Guadalteba , al 96,06%

, al 96,06% Guadalhorce , al 95,66%

, al Conde de Guadalhorce , al 100%

, al 100% La Viñuela, casi al 74,43%

El consejero vinculó estos datos a la necesidad de planificar infraestructuras a largo plazo, insistiendo en que proyectos como Cerro Blanco son fundamentales para garantizar el suministro de agua, mejorar la seguridad frente a inundaciones y reforzar la conexión hidráulica entre Málaga y la Costa del Sol.