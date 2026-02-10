Málaga y la Costa del Sol, entre las zonas de España con más ratio de accidentes de tráfico con parte a los seguros de España

Las aseguradoras abonaron 10.189,3 millones de euros en los cerca de 11 millones de siniestros de vehículos ocurridos en las carreteras españolas en el año 2024, lo que supone un coste medio por incidente de 920 euros y una atención cada tres segundos, según un estudio publicado este martes por la patronal aseguradora Unespa. La provincia de Málaga fue la quinta de España en número de siniestros con 418.391 accidentes y la cuarta en importe total abonado, con 471,2 millones de euros.

En su "Radiografía del seguro del automóvil", Unespa constata que la asistencia en carretera fue, con diferencia, la intervención más habitual para las aseguradoras, al concentrar dos de cada cinco atenciones; seguida de los daños propios, la responsabilidad civil material y la rotura de lunas.

Por provincias, Madrid encabeza la clasificación de siniestros y pagos con 2,77 millones de incidentes y 1.813 millones de euros desembolsados por las aseguradoras; seguida de Barcelona (842.527 siniestros y 938,3 millones); y Valencia (584.498 siniestros y 481,3 millones), al contabilizar en los tres casos los mayores números por densidad de población.

El estudio de Unespa refleja diferencias de impacto de accidentalidad entre municipios relacionadas con la densidad de población, la movilidad diaria y la estructura del parque automovilístico en cada territorio.

Málaga y la Costa del Sol, con más ratio de incidencia

Así, Málaga capital, Marbella, Torremolinos y Benalmádena se sitúan en el ranking de las 20 localidades españolas con ratios de incidencia significativamente superiores en incidentes leves –los populares golpes de chapa– al conjunto de España.

Melilla, Algeciras y Jerez encabezan ese listado con, respectivamente, un 41%, 36,5% y 35% más de probabilidad que la media de registrar un accidente leve de tráfico. Les siguen con más 'golpes de chapa' dos localidades de Madrid, Parla y Collado Villalba, con un 33% y un 27% respectivamente. Le siguen Málaga capital, Marbella y Torremolinos, las tres con un 25% sobre la media nacional. Benalmádena aparece en el puesto 15 con un 21%.

Tráfico de vehículos en Málaga. / Álex Zea

En el caso de siniestros graves, la lista la comandan Chiclana de la Frontera y Jerez, ambas de Cádiz, con un 154% y un 135% por encima de la media, por delante de Melilla (119%), Dos Hermanas (1118%), La Línea de la Concepción (114%) y Málaga (107%). En el listado de las 20 primeras de España con más de probabilidad que la media nacional también aparece en el puesto 13 Vélez-Málaga y en el 16 Torremolinos (82,6%).

Responsabilidad civil, el importe más alto

En cuanto a las coberturas con mayor coste medio, la responsabilidad civil corporal es la primera con 7.218 euros por siniestro, con una frecuencia de solo el 4,3% del total de percances (una frecuencia mucho menor que la de otros incidentes) y captando más de un tercio del importe abonado por el seguro de automóvil en concepto de indemnizaciones.

A esta cobertura de responsabilidad le siguió en 2024 la de incendio de vehículos, con 4.436 millones; accidentes del conductor, con 1.871 millones; responsabilidad civil material, con 1.363 millones; robo, con 1.361 millones; y daños propios del vehículo, con 1.090 millones.

Por el contrario, el menor coste medio para las aseguradoras fue para la asistencia en carretera, con 149 euros y concentrando el 40,27% de los siniestros atendidos; seguido de la reclamación de daños, 322 euros; defensa jurídica, con 444 millones; rotura de lunas, con 470 millones; y retirada de carnet, con 887 millones.

Según el análisis, en 2024, la protección del conductor responsable del accidente se mantuvo como una de las coberturas más extendidas al estar presente en el 94,6% de los vehículos; seguida de la defensa jurídica, con el 87,6%; la rotura de lunas, con el 77,8%; incendio, con el 66,4%; y reclamación de daños, con el 65,5%.

Las menores tasas de aseguramiento las registran la retirada de carnet, con el 26,8%; los daños propios del vehículo, con el 39,9%; y la asistencia en viaje, con el 56,4%.

Daños propios

Según Unespa, los daños propios representan uno de cada cinco percances y tienen un coste medio de 1.090 euros, mientras que la asistencia en carretera interviene en cuatro de cada diez incidentes.

En cuanto al aseguramiento por tipología de vehículo, los turismos registran tasas altas de aseguramiento en la mayoría de las coberturas voluntarias, mientras que las motocicletas y ciclomotores se protegen menos contra incendios, robos, daños propios o lunas, pero recurren con frecuencia a la asistencia en carretera y a la defensa jurídica.