Málaga desbloquea el proyecto de 60 viviendas junto al polígono San Luis que incluye VPO

Málaga mueve ficha para sacar del atasco uno de los desarrollos de nuevas viviendas en el distrito de La Cruz del Humilladero. La Junta de Gobierno local ha admitido a trámite el proyecto de urbanización del sector SUNC-O-G.21 ‘Veracruz Oeste 6’, en la calle Doctor Gómez del Río, en el polígono San Luis, un acuerdo que desbloquea la tramitación necesaria para poder impulsar la construcción de 60 viviendas, de las que 19 viviendas protegidas (VPO) en lo que antes era suelo industrial.

El expediente, promovido por Construcciones Intxausti, afecta a un ámbito de 4.970 m² de superficie, con una edificabilidad total de 6.168,17 m². La ordenación contempla edificios de planta baja más tres alturas.

Preparación de la parcela

El visto bueno municipal no es todavía una licencia de obra para levantar los edificios, pero sí el trámite que permite avanzar en lo imprescindible para que el sector pueda desarrollarse: la urbanización. En términos prácticos, el proyecto define las actuaciones necesarias para dotar al ámbito de accesos y redes de servicios y dejarlo preparado para la fase edificatoria.

Así, el documento fija el acceso rodado, la red viaria y la instalación de mobiliario urbano, además de reservar 2.100 m² para zonas verdes públicas. También incluye la planificación de las redes de abastecimiento, riego, saneamiento, alumbrado público y canalizaciones para electricidad y telefonía, conforme a la normativa y al planeamiento aprobado en 2020 para este entorno.

El proyecto recoge un presupuesto de ejecución material de 852.957,91 euros para las obras de urbanización. Se trata de la inversión prevista para ejecutar las infraestructuras que deben preceder a la construcción de las viviendas.

Entre los datos más relevantes del desarrollo figura la inclusión de 19 VPO dentro de un total de 60, en una ciudad donde el acceso al alquiler y la compra sigue marcando el debate público y político.

En los documentos del expediente se sitúa el ámbito entre la avenida José Ortega y Gasset (MA-401), la Hacienda Sánchez Blanca y el Polígono Industrial San Luis.

Otro acuerdo urbanístico en la misma sesión

En la misma junta de gobierno, el Ayuntamiento aprobó de forma inicial un estudio de detalle en la calle Bécquer, en el distrito Carretera de Cádiz, promovido por Patrimonial Herme S.L. El documento afecta a las parcelas de los números 3, 5, 9 y 11, con una superficie total de 287 m².

Tras la aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública durante 20 días y el promotor deberá recabar el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil por las servidumbres aeronáuticas.