Con Málaga exige una moratoria para los apartamentos turísticos: “No puede autorizarse ni una licencia más”

El grupo municipal Con Málaga exige al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento que apruebe “de forma inmediata” una moratoria de licencias para apartamentos turísticos, similar a la que ya existe para las viviendas de uso turístico. Su portavoz, Nico Sguiglia, sostiene que la ciudad vive una “emergencia habitacional” y reprocha al Consistorio que mantenga el ritmo de autorizaciones para proyectos vinculados al alojamiento turístico mientras el alquiler residencial se encarece y la oferta se reduce.

Sguiglia considera incompatible el diagnóstico de dificultad de acceso al alquiler con la continuidad de nuevas operaciones. A su juicio, el Ayuntamiento está permitiendo un crecimiento “intensivo” de este tipo de alojamientos en la ciudad, lo que, denuncia, alimenta la escalada de precios y estrecha aún más el mercado del alquiler residencial.

El portavoz apunta a un dato reciente para respaldar su crítica: solo en diciembre, según Con Málaga, se concedieron licencias para siete proyectos de apartamentos turísticos que sumarían cerca de medio centenar de nuevas unidades.

Calle Agua: 27 nuevos apartamentos en el entorno del Centro

Como ejemplo, Con Málaga señala un proyecto con licencia municipal para construir 27 apartamentos turísticos en un solar de la calle Agua, en el entorno del Centro Histórico. Según la formación, la iniciativa está promovida por el grupo inversor White Investments y ya habría comenzado con los primeros movimientos de obra.

Para Sguiglia, se trata de una operación que agrava la saturación turística de la zona y añade presión a un entorno donde el equilibrio entre usos residenciales y alojativos está en el centro del debate público.

El turismo llega a barrios residenciales: el aviso desde El Palo

Con Málaga sostiene que el fenómeno no se limita al centro. También alude a proyectos recientes en áreas tradicionalmente residenciales, citando un caso en el entorno de Cuatro Esquinas, en El Palo, como muestra de que la dinámica se extiende fuera del perímetro más turístico.

El argumento de fondo es que el avance de estos desarrollos altera el tejido vecinal y acelera procesos de sustitución de población, al desplazar vivienda disponible para residentes hacia usos turísticos.

Moratoria de tres años y estudio de saturación

La propuesta concreta del grupo pasa por una moratoria “como mínimo” de tres años para nuevas licencias de apartamentos turísticos. Con Málaga plantea que ese paréntesis sirva para elaborar un estudio que mida el nivel de saturación y el impacto real de estos proyectos sobre el precio de la vivienda y la pérdida de oferta de alquiler.

Sguiglia defiende que no deberían tramitarse más permisos hasta que exista una regulación “democrática” que limite la proliferación tanto de viviendas turísticas como de apartamentos turísticos. El objetivo, resume, es reordenar el modelo urbano poniendo en primer plano el derecho a la vivienda.