Nils: la nueva borrasca que llega a Málaga y vuelve a activar las alertas

Otra borrasca impactará en Málaga. Se llama Nils y es la octava en apenas 40 días. Lo diferente en este episodio es que traerá frío, fuertes rachas de viento y lluvia. Eso sí, débil.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por fenómenos costeros en Málaga, concretamente en la Costa, durante la jornada del miércoles. Aquí se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Desde la Aemet ya han advertido de que no solo habrá viento y frío, sino que Nils dejará nieve solo en cotas altas, por lo que no se descarta que los Montes de Málaga aparezcan con un manto blanco.

Aunque no se han activado alertas por lluvias, la Aemet prevé precipitaciones débiles en algunos puntos del interior y en la capital. En Málaga capital predominarán las nubes, con un cielo nublado prácticamente toda la semana y lluvias débiles previstas para jueves y viernes. En puntos del interior como Ronda, Antequera y Coín, el escenario es más contundente: se esperan lluvias con un 100% de probabilidad durante toda la semana.

Nils trae también una bajada de temperaturas que se dejará notar sobre todo en el interior y la Sierra de Málaga, con un desplome especialmente acusado en Ronda.

Bajada de temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la semana del 10 al 16 de febrero estará marcada por valores suaves en la costa y un ambiente más frío en el interior. En Málaga capital, las máximas se moverán en torno a los 20 grados y las mínimas rondarán los 13.

En Ronda, el descenso será más notable, con máximas alrededor de 14 grados y mínimas próximas a los 9. En Antequera, se esperan máximas cercanas a los 15 grados y mínimas en torno a los 8, mientras que en Coín el termómetro se situará con máximas sobre los 19 grados y mínimas alrededor de los 12.

¿Cuándo saldrá el sol?

El viernes comenzará a notarse la mejoría, con las lluvias, el mal tiempo y los cielos grises desapareciendo poco a poco a lo largo de la jornada. Pero será el sábado cuando vuelva el ansiado sol, no solo en la Costa del Sol, sino prácticamente en toda la provincia.

Noticias relacionadas

La previsión es que el buen tiempo se mantenga también domingo y lunes, y que a partir de la semana siguiente continúe el patrón más estable. Si se confirma, Málaga recuperaría el clima que la caracteriza y se frenaría —al menos por ahora— el tren de borrascas que ha impactado en la comarca.