Nils: la nueva borrasca que llega a Málaga y vuelve a activar las alertas

Otra borrasca impactará en Málaga. Se llama Nils y es la octava en apenas 40 días. Lo diferente en este episodio es que traerá frío, fuertes rachas de viento y lluvia. Eso sí, precipitaciones débiles.

Nils ya ha obligao a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar esta semana las alertas amarillas por vientos, fenómenos costeros y precipitaciones en la provincia. Para el miércoles la alerta amarilla estará activa por fenómenos costeros en Málaga, concretamente en la Costa. Aquí se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, la Aemet prevé precipitaciones débiles en algunos puntos del interior y en la capital. En Málaga capital predominarán las nubes, con un cielo nublado prácticamente toda la semana y lluvias débiles previstas para jueves y viernes.

En puntos del interior como Ronda, Antequera y Coín, el escenario será otro: se esperan lluvias con un 100% de probabilidad durante toda la semana.

La alerta por lluvias sí que se activará en Ronda el viernes, donde se espera precipitación acumulada en una hora de 15 mm. Y localmente se podrían superar los 60 mm acumulados en 24 horas.

El viernes volverán a activarse los avisos en toda la provincia, por vientos y olas. En la Costa se esperan vientos de hasta 60 km/hora y olas de 2 a 3 metros.

Bajada de temperaturas

Esta semana estará marcada por valores suaves en la costa y un ambiente más frío en el interior. En Málaga capital, las máximas se moverán en torno a los 20 grados y las mínimas rondarán los 13.

En Ronda, el descenso será más notable, con máximas alrededor de 14 grados y mínimas próximas a los 9. En Antequera, se esperan máximas cercanas a los 15 grados y mínimas en torno a los 8, mientras que en Coín el termómetro se situará con máximas sobre los 19 grados y mínimas alrededor de los 12.

¿Cuándo saldrá el sol?

El viernes comenzará a notarse la mejoría, con las lluvias, el mal tiempo y los cielos grises desapareciendo poco a poco a lo largo de la jornada. Pero será el sábado cuando vuelva el ansiado sol, no solo en la Costa del Sol, sino prácticamente en toda la provincia.

La previsión es que el buen tiempo se mantenga también domingo y lunes, y que a partir de la semana siguiente continúe el patrón más estable. Si se confirma, Málaga recuperaría el clima que la caracteriza y se frenaría —al menos por ahora— el tren de borrascas que ha impactado en la comarca.