Ni Nueva York ni México: este es el lugar de Málaga que enamoró perdidamente a Lola Flores

"He conocido los sitios más bonitos de América y, sin embargo, no lo cambio nunca por este". Durante sus largos años de actuaciones, giras y grabaciones, la actriz, bailaora y cantante Lola Flores, conocida como 'La Faraona', ha visitado todos los rincones del planeta con su música, su arte y su duende. Ha contemplado los más hermosos lugares, llenos de belleza y singularidad. Y, sin embargo, sigue escogiendo un rincón de Málaga del que se enamoró perdidamente durante su vida.

Este entorno malagueño que la artista y toda su familia, sus hijos Lolita, Rosario y Antonio, convirtieron en su remanso de paz es Marbella, donde la familia creó un vínculo especial que les llevó a tener su propia mansión, 'Los Gitanillos', para poder visitarla con más asiduidad.

El lugar de Málaga que La Faraona "no cambiaría nunca"

"Yo llevo 34 años viniendo a Marbella. He conocido los sitios más bonitos de América y, sin embargo, con todo lo preciosos que son, no lo cambio nunca ni lo cambiaría nunca por Marbella", señaló rotunda la matriarca de los Flores en una entrevista concedida a Onda Cero Marbella, que ha publicado este testimonio para celebrar el 40 aniversario de la emisora y revivir los momentos más especiales de su historia.

Lola Flores, en 1987, en las escaleras de la piscina de su casa. / EPE

Tras conocer por primera vez Marbella y la riqueza de sus calles, paisajes y gentes, Lola Flores tuvo claro que su familia debía disfrutar de este hermoso lugar cada vez que pudiera, lo que les llevó a construir en plena Milla de Oro su mansión, 'Los Gitanillos'.

El hotel favorito de la familia Flores en Marbella

Y mientras las obras finalizaban, la familia hizo del hotel de cinco estrellas 'El Fuerte' su residencia durante sus constantes visitas a Marbella. Así, pudieron disfrutar de la intensa vida social marbellí desde este hotel por el que pasaron personalidades como Walt Disney o Rafael Alberti, y que se construyó sobre los restos del antiguo Fuerte de San Luis.

Finalmente, el chalet 'Los Gitanillos' se hizo realidad y se convirtió en el refugio de los Flores en los que Lola, lejos de ser la artista mundial que recorría todo el globo, se centraba en su papel de madre y en anfitriona de sus amigos, para quienes no dudaba en remangarse y hacer sus famosas paellas, indispensables en las fiestas de 'La Faraona'.

Los inicios de Los Gitanillos, la mansión de Lola Flores en Marbella

"Es una ciudad en la que se duerme bien, tiene muchos amigos, te invitan, si quieres ir, vas, si no quieres, nadie te obliga, se vive muy tranquilo", señaló a COPE la artista.

Así, la familia hizo de 'Los Gitanillos' su hogar durante 40 años y de Marbella su mayor tesoro, donde sus hijos disfrutaron de su niñez y juventud como cualquier otro malagueño.

"No solo hablo por mi boca, hablo por la boca de mis hijos, que muchas veces les he dicho 'Mira, que tenemos mucho gasto en la casa de Marbella. Ya vivimos aquí en La Moraleja en Madrid, vamos a tener que vender la casa' y mi Rosario, mi Antonio y Lolita me dicen 'Esa casa no se vende porque aquí nos hemos criado' y le tienen un cariño especial", recalcó la mujer.

La boda de Lolita Flores y el histórico "Si me queréis, irse"

Una ciudad que fue testigo de uno de los eventos más multitudinarios de la historia, la boda de la hija de Lola Flores, Lolita, con Guillermo Furiase en la Iglesia de la Encarnación.

Un enlace sobre el que 'La Faraona' había asegurado días antes en televisión que "toda la gente que realmente quiera a Lolita podrá entrar a la iglesia, estáis todos invitados". Una frase que puso en peligro la celebración de la boda ante el aluvión de ciudadanos que se acercaron al lugar para presenciar el evento.

Así, más de 5.000 curiosos se aproximaron a la iglesia, lo que impedía que los propios novios pudieran acceder a la iglesia y celebraran la boda con normalidad, lo que hizo que Lola Flores pronunciara su mítica frase: "Si me queréis, irse".

El recuerdo que Marbella mantiene de Lola Flores

Sin embargo, con el fallecimiento de La Faraona, sus hijas Rosario y Lolita no pudieron hacer frente a la deuda que pesaba sobre 'Los Gitanillos', lo que hizo que la propiedad pasara a manos de un nuevo comprador, que decidió derribar la mansión y convertir el terreno en unas nuevas viviendas de lujo.

Pero la desaparición de esta mítica mansión no borró la estela de Lola Flores en su querida Marbella, sino que se puede contemplar en la estrella que tiene dedicada en el Bulevar de la Fama de Puerto Banús, en la avenida que lleva su nombre, donde se puede encontrar una estatua dedicada a 'La Faraona', así como en cada playa, chiringuito y plaza que se convirtieron en ese lugar especial en la que la Faraona podía dejar los escenarios y los focos atrás, y podía ser solo Lola en su lugar especial en el mundo.