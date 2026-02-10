Olvídate de pasar hambre: el restaurante de Málaga famoso por los pitufos más 'bestias' y contundentes

Uno de los pitufos más 'bestias', rellenos y contundentes de toda la ciudad. Así se presenta un emblemático restaurante de Málaga que cuenta con más de 20 años de historia y que se ha posicionado como uno de los mejores lugares en los que desayunar en la capital debido a su amplia variedad de bocadillos y el enorme tamaño de cada uno de ellos.

Este restaurante que ha logrado ocupar un lugar destacado entre las preferencias de los malagueños y visitantes con sus gigantescos pitufos es La Ñora, un restaurante de la capital malagueña que ha hecho de los pitufos y los ingredientes de calidad y en cantidad su seña de identidad.

Las hermanas Paqui y Montse Moya fueron quienes abrieron el local hace más de 20 años, cuando se dedicaban exclusivamente a los almuerzos y las cenas. Sin embargo, durante la crisis de 2008, se dieron cuenta de que era necesario que se reinventaran para atraer a más clientela.

Pitufos gigantes por cinco euros

Así nació su servicio de desayunos, disponible de 8.00 a 12.00 horas, en el que es común ver cada jornada a clientes en la puerta esperando su turno para adquirir uno de sus manjares.

Y es que entre la amplia oferta con la que cuentan destacan sus pitufos, que se pueden adquirir por cinco euros acompañados del café, y que permite a sus ciudadanos olvidarse del hambre durante todo el día ante el gran tamaño de sus productos.

Una envergadura que hace que muchos no sean capaces de acabar con este bocadillo ellos solos y tengan que adquirir solo una mitad, algo disponible en el local, o compartir con otra persona para poder atajar esta monstruosa creación.

El relleno de estos pitufos, una "locura"

"Tiene cuatro dedos de relleno, es una locura", aseguran sus propios clientes, que afirman que este es uno de los mejores bocadillos que se pueden probar en toda Málaga.

Entre las particularidades de La Ñora no solo destaca el tamaño de sus bocadillos, sino la falta de carta disponible sobre sus pitufos, lo que hace que se deban elegir mirando la vitrina con las opciones o preguntando las variedades del día a sus propietarias.

El pitufo más vendido de este restaurante de Málaga

Sin embargo, uno de los más aclamados y vendidos del negocio es su pitufo de la casa, con carne de cerdo asada, queso picante y un toque de alioli, que nació de forma casual, cuando una de sus propietarias compró una pata de cerdo y no sabía qué hacer con ella, tras lo que su hermana la guisó con especias.

Además, trajeron un queso semicurado por error que conservaron con guindillas para que durara más. La mezcla acabó formando uno de los pitufos más famosos de toda Málaga, con el que cada día se acaban sirviendo hasta 40 kilos de carne asada.

Las especialidades de pitufos de La Ñora

Pero esta no es la única especialidad del negocio, sino que a estos se suman los pitufos de jamón asado con queso semicurado, de lomo adobado, de solomillo en manteca, de pollo con pimientos fritos, mixtos llenos de lonchas o serranitos repletos de ingredientes, entre otros.

Además, los viernes se pueden degustar las ya famosas tortillas rellenas de La Ñora, que cambian de sabor cada semana, con mezclas como las de jamón y queso, espinadas, jamón asado y pimientos o chorizo picante, entre otras.

Horario y ubicación del restaurante con los pitufos más grandes de Málaga

Y para quienes prefieran acudir al local al mediodía, pueden disfrutar de una amplia variedad de guisos, como potaje de legumbres o gazpachuelo, a lo que se unen platos como la ternera madurada, steak tartar, pescado fresco, caldereta o paletilla al horno.

Todo ello se puede degustar en su local de la calle Gerona número 9, de lunes a sábado de 8.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 16.00 horas. Los domingos, por su parte, el negocio permanece cerrado.