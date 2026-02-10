La Opinión de Málaga organiza una jornada para dar visibilidad a la movilidad eléctrica y sostenible

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica organizan el miércoles 18 de febreroa las 10.00 horas una jornada, la tercera tras las celebradas en 2024 y 2025, en la que se dará visibilidad a la movilidad eléctrica y a los nuevos planes de transporte sostenible en las localidades de Málaga capital, Alhaurín de la Torre y Benalmádena. La jornada se celebrará en Ciudad Caetano (C/ La Tierra s/n, 29004 Málaga) en el marco de los Caetano Electric Days que tendrán lugar del 18 al 21 de febrero. El evento cuenta con el patrocinio del concesionario Caetano Retail Málaga y será presentado por José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga.

Si quieres asistir a esta jornada pincha en este enlace

Un momento de la jornada celebrada el años pasado / ALEX ZEA

La jornada constará de una mesa redonda titulada ‘Ciudades en movimiento. Hacia una movilidad sostenible’ que contará con la participación de Trinidad Hernández, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Campos, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Benalmádena y Francisco José Sánchez Guerrero, concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Tras la mesa redonda tendrá lugar una ponencia de Santiago Olmo, E-Mobility Business Development de Endesa. Tras ella, todos los intervinientes en la jornada contestarán las preguntas y dudas del público asistente.