Tecnología
La sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos (IASP) celebra sus 30 años en el PTA de Málaga
La IASP, con sede mundial en el PTA desde 1996, ha experimentado un gran crecimiento pasando en este tiempo de 100 a 350 miembros, con 115.000 empresas en 81 países
La Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP), que tiene su sede mundial en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga desde 1996, celebra este 2026 sus 30 años en Málaga, un tiempo en el que el organismo ha experimentado un crecimiento "notable", pasando de los 100 miembros que tenía entonces a los 350 actuales.
La capital malagueña es, con esta sede, "la anfitriona de la mayor red internacional de parques científicos y áreas de innovación, consolidando su reputación como centro de excelencia tecnológica y desarrollo empresarial". según ha explicado la propia IASP este martes en un comunicado.
En las tres décadas en la capital malagueña, la IASP cuenta ya con presencia en 81 países y con una red de más de 115.000 empresas tecnológicas, frente a las 55.000 del inicio. Desde Málaga, y bajo la dirección actual de la CEO Ebba Lund, se organizan congresos, seminarios, programas de formación y proyectos de análisis y consultoría.
"Este crecimiento internacional ha reforzado el prestigio de Málaga como tecnópolis y ha consolidado la ciudad como destino de profesionales, inversores e instituciones de todo el mundo", ha indicado la asociación, que destaca su "importancia estratégica".
La llegada de la IASP al PTA de Málaga
La historia de la sede malagueña comenzó en el Congreso Mundial de la IASP celebrado en Pekín en 1995, cuando la asociación, fundada en 1984, buscaba un lugar para establecer oficialmente su sede central. Málaga competía con ciudades como París, Ámsterdam, Sídney, Barcelona y Madeira, han recordado.
"La vitalidad del entonces Parque Tecnológico de Andalucía, junto al decidido respaldo del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, hicieron que Málaga resultara vencedora", ha recordado la IASP. Así, desde 1996, la sede central coordina desde la ciudad todas las actividades globales de la IASP.
Reunión anual de la IASP
El consejo de dirección internacional de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación ha celebrado una reunión anual, que congrega a directivos de los espacios de innovación "más importantes del planeta" y que este año ha contado con representantes de 12 países, incluidos Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China, España, India, Italia, Luxemburgo y Marruecos.
Durante el encuentro, la delegación internacional, encabezada por el presidente de la IASP, Salvatore Majorana, y los miembros del comité de dirección, ha destacado el papel de Málaga como "ciudad de innovación y reafirmó su compromiso de colaboración futura".
La misión de la IASP es, según detalla el propio organismo, ser la red global de Áreas de Innovación, Distritos de Innovación, Parques Científicos y Tecnológicos y otros espacios de innovación, "generando crecimiento, internacionalización y servicios para nuestros miembros".
