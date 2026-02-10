¿Cuándo volverá el sol a Málaga? La Aemet pone fecha al fin de las lluvias

¿Cuándo dejará de llover en Málaga? Es la pregunta del millón tras casi dos meses de lluvias que han dejado imágenes de un temporal histórico en buena parte de la provincia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones seguirán siendo una constante estos días en casi toda la provincia.

En Málaga capital predominarán las nubes, con un cielo nublado prácticamente toda la semana y lluvias débiles previstas para jueves y viernes. En puntos del interior como Ronda, Antequera y Coín, el escenario es más contundente: se esperan lluvias con un 100% de probabilidad durante toda la semana.

En este contexto, Juan de Dios del Pino, delegado territorial de Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha señalado en declaraciones a Canal Sur que el tiempo de estos días estará marcado por que "hay precipitaciones menos cuantiosas".

¿Cuándo nos abandona este frente?

Pese a la continuidad de las lluvias, la Aemet pone fecha al próximo anticiclón que podría cortar este episodio: las previsiones apuntan al 16 de febrero, y todo indica que se cumplirá.

El viernes comenzará a notarse la mejoría, con las lluvias, el mal tiempo y los cielos grises desapareciendo poco a poco a lo largo de la jornada. Pero será el sábado cuando vuelva el ansiado sol, no solo en la Costa del Sol, sino prácticamente en toda la provincia.

La previsión es que el buen tiempo se mantenga también domingo y lunes, y que a partir de la semana siguiente continúe el patrón más estable. Si se confirma, Málaga recuperaría el clima que la caracteriza y se frenaría —al menos por ahora— el tren de borrascas que ha impactado en la comarca.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas sean muy altas para la época del año. Además, las máximas superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 grados en puntos del Mediterráneo, con previsión de rachas de viento muy fuertes en ciudades como Castellón o Murcia.